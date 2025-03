4 dicas para personalizar varandas e sacadas

A personalização de varandas e sacadas tem se tornado cada vez mais popular, permitindo que moradores criem espaços aconchegantes e funcionais de acordo com seu estilo de vida. No entanto, é fundamental que qualquer modificação siga as diretrizes do condomínio e as exigências legais para manter a estética do prédio e evitar conflitos.

O arquiteto e urbanista Rodrigo Belarmino, CEO da SOLID, destaca a importância de equilibrar a individualidade com a estética coletiva, apresentando soluções inovadoras e práticas recomendadas para personalizar sem infringir as regras. “Qualquer alteração na varanda deve considerar a padronização de materiais, cores e formatos, garantindo a preservação da identidade arquitetônica do prédio”, explica.