Horóscopo semanal: previsão dos signos de 24 a 30 de março de 2025

Mercúrio seguirá em movimento retrógrado, sugerindo a importância de revisar a comunicação e a tendência a se deixar levar pelos impulsos. Já Vênus , retrógrado no signo de Peixes, nos convidará a refletir sobre as ilusões criadas nos relacionamentos. Afinal, isso poderá gerar confusões e frustrações.

O Sol em Áries estará em conjunção com Vênus e Mercúrio, ambos em movimento retrógrado, e com Netuno. Além disso, fará bom aspecto com Plutão. Tais movimentações indicam que a energia ariana, que costuma trazer mais impulso e coragem, poderá ficar um tanto confusa e melancólica. Isso porque será uma fase de reflexões e de sensibilidade em alta. Portanto, os nativos deverão buscar mais clareza antes de iniciar novos ciclos.

Marte, por sua vez, seguirá no signo de Câncer e fará bom aspecto com Urano e Saturno. Esses movimentos apontam coragem para lidar com as emoções, mas também propensão a se deixar levar por elas. Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada um.

Ao longo desta semana, você terá mais disposição para iniciar novos ciclos. Com isso, tenderá a se expor mais e cuidar melhor do bem-estar e da autoestima. Todavia, poderá se confundir e se dispersar. Ainda nestes dias, será importante refletir sobre a forma de se comunicar e se relacionar.

Porém, tome cuidado para não entrar em grupos confusos e desorganizados, pois isso poderá levá-lo(a) a gastar energia e se frustrar. No caso, tenha clareza dos seus valores primeiro. Por fim, haverá propensão a reconhecer a importância e o papel do outro para o coletivo. Além disso, você dedicará atenção aos seus propósitos. No entanto, possivelmente irá se enganar com as pessoas.

A tendência será que se envolva mais com os amigos e tenha sua presença solicitada por eles e pelos grupos dos quais faz parte. Além disso, o espírito de solidariedade tenderá a estar bem presente. Com isso, existirá a possibilidade de se engajar em causas sociais.

Entretanto, será uma fase confusa e sujeita a mal-entendidos. No caso, procure acalmar as expectativas e evite tomar decisões precipitadas, pois haverá a chance de se equivocar e se deixar levar por fantasias. No setor afetivo, desejará construir um futuro com a pessoa amada. Contudo, o período será de revisões. Desse modo, possivelmente nem tudo sairá como você gostaria.

Nesta semana, você dedicará mais atenção ao trabalho e ao que deseja se tornar no futuro. Com isso, poderá receber o reconhecimento das pessoas que admira e se aproximar daqueles que conseguirão abrir portas em sua carreira.

Leão

O leonino estará mais disposto e poderá compreender melhor o outro (Imagem: Alena Divina | Shutterstock)

Você terá mais disposição e otimismo nesta semana, o que favorecerá a busca por expandir os horizontes internos e externos. No entanto, poderá se confundir e se deixar levar por fantasias com mais facilidade. Para alcançar clareza, procure gerenciar melhor suas expectativas, cuidar da própria energia e dedicar-se ao autoconhecimento.

No setor afetivo, haverá a chance de compreender melhor o outro. Ao mesmo tempo, será possível que fantasie a relação e embarque em expectativas irreais. Logo, atente-se a tais questões.

Virgem

Oportunidades trarão avanço e aumento nos ganhos financeiros para o virginiano no setor profissional (Imagem: Alena Divina | Shutterstock)

Você tenderá a entrar em contato com seus medos e dores mais profundas, gerando bastante desconforto. Será um momento importante para acolher o lado obscuro da alma e se atentar aos comportamentos nocivos que precisará abandonar para seguir com mais leveza.

Ao longo do processo, procure realizar limpezas e desapegos, tanto internos quanto externos. Desse modo, conseguirá se libertar do que não faz mais sentido para si e abrir espaço ao novo. No campo profissional, poderão surgir oportunidades que trarão avanço e aumento nos ganhos financeiros. Logo, atente-se ao que aparecer.

Libra

O libriano terá mais habilidade para compreender as necessidades alheias (Imagem: Alena Divina | Shutterstock)

Nesta semana, dedicará atenção ao setor afetivo, tendendo a se afetar significativamente pelo outro. Além disso, terá habilidade para compreender as necessidades alheias. Todavia, poderá negligenciar as suas em prol de conquistar mais harmonia, o que desequilibrará a relação.

Ainda nesta fase, atente-se às expectativas e à propensão a se deixar levar por fantasias. Caso contrário, possivelmente irá se frustrar. Também procure valorizar os seus sentimentos e reavaliar como tem se relacionado, evitando repetir ciclos que geram sofrimento. No campo profissional, a tendência será que tenha bastante energia para batalhar pelo que almeja e que surjam oportunidades de crescimento.

Escorpião

O escorpiano se envolverá mais com a rotina, buscando encontrar satisfação e alegria (Imagem: Alena Divina | Shutterstock)

Você se envolverá mais com a rotina, buscando encontrar satisfação e alegria nas atividades diárias e organizando-as de forma que tudo fique mais prático e em sintonia com você. No entanto, a semana tenderá a ser confusa e sujeita a mal-entendidos, o que poderá gerar um clima estranho no ambiente de trabalho. Por isso, procure estar atento(a) a essa possibilidade e gerenciar suas expectativas para não se deixar levar por ilusões.

Ainda neste período, existe a chance de que sua saúde fique fragilizada, bem como de que seja afetado(a) pelos relacionamentos e absorva energias dos ambientes e das pessoas. Para manter o equilíbrio, busque cuidar do seu bem-estar espiritual e emocional.

Sagitário

O brilho do sagitariano estará em alta e o nativo tenderá a sentir tudo de maneira mais intensa (Imagem: Alena Divina | Shutterstock)

Uma nova fase se iniciará nesta semana. Após toda a sua dedicação aos assuntos familiares, será o momento de cuidar de si e ir em busca do que lhe traz alegria e conexão com a sua essência. Além disso, o brilho pessoal estará em alta. Você tenderá a sentir tudo de maneira intensa neste período. Com isso, poderá se apaixonar com mais facilidade, seja por alguém ou por um novo projeto.

No entanto, haverá propensão a se confundir e criar muitas expectativas, o que possivelmente levará a frustrações. No caso, procure desacelerar e evite agir no calor das emoções. Isso porque os dias deverão ser voltados para refletir sobre você e sua comunicação.

Capricórnio

O momento será favorável para o capricorniano se recolher e assimilar as informações do que viveu nas últimas semanas (Imagem: Alena Divina | Shutterstock)

Após um período movimentado, você buscará desacelerar. Bom momento para se recolher e assimilar as informações do que viveu nas últimas semanas. Ademais, o desejo de estar em casa e na companhia dos familiares estará mais presente. Com isso, poderá se sentir mais melancólico(a) e buscar se conectar com as lembranças.

Ainda nestes dias, a sua sensibilidade emocional estará aflorada. Por isso, será importante reavaliar as relações e a forma de se comunicar. Ao longo desse processo, poderá se confundir, se dispersar e enfrentar mal-entendidos no ambiente familiar.

Aquário

O aquariano dedicará mais atenção à forma como lida com o dinheiro e com os demais recursos materiais (Imagem: Alena Divina | Shutterstock)

Nesta semana, você dedicará atenção à forma como lida com o dinheiro e com os demais recursos materiais. Além disso, tenderá a buscar por movimento na vida social. Por outro lado, a vontade de ter mais estabilidade seguirá em alta.

Também haverá a possibilidade de se deparar com problemas financeiros. Logo, procure reavaliar seus valores e evite fazer negociações ou tomar decisões precipitadas. Afinal, poderá se equivocar. No setor afetivo, entrará em uma nova fase. A propensão será que tenha energia para conquistar alguém ou trazer mais movimento à relação atual.

Peixes

A vontade do pisciano de ter mais conforto e estabilidade no setor financeiro estará mais presente (Imagem: Alena Divina | Shutterstock)

Uma nova fase se iniciará em sua vida. Bom momento para avaliar como lida com o dinheiro e com os demais recursos materiais. Além disso, a vontade de ter mais estabilidade e conforto nessa área estará bem presente, sendo a hora de buscar por isso.

Entretanto, o período será confuso e sujeito a mal-entendidos. Portanto, não deverá tomar decisões importantes. Também procure se atentar ao realizar pagamentos. Desse modo, evitará enganos que levarão a prejuízos. Por fim, haverá propensão a criar muitas expectativas sobre o futuro financeiro, gerando frustrações.