5 livros para compreender o período da Ditadura Militar no Brasil

Em 31 de março, completam-se 61 anos do dia em que os militares tomaram o poder, derrubando o governo de João Goulart. Os impactos da Ditadura Militar, que mudou a história do Brasil para sempre, despertam interesse e geram debates até os dias atuais. Pensando nisso, separamos cinco indicações de leitura para quem deseja se aprofundar na temática, além de refletir sobre diferentes perspectivas.

O desaparecimento do ex-deputado Rubens Paiva, morto sob custódia do governo em 1971, tornou-se um dos casos mais emblemáticos do país e ganhou a atenção do público após o sucesso do filme “Ainda estou aqui”. Neste livro, a jornalista Juliana Dal Piva detalha as investigações sobre o crime, revela documentos inéditos e mostra a luta da família para descobrir a verdade. A obra expõe como a Ditadura Militar monitorou e silenciou aqueles que buscavam justiça, impedindo a responsabilização dos envolvidos por décadas.

2. Vira-lata de raça

Em “Vira-lata de raça”, o cantor Ney Matogrosso relembra sua resistência contra a Ditadura Militar (Imagem: Reprodução digital | Editora Tordesilhas)

Nos anos de chumbo da Ditadura Militar, Ney Matogrosso desafiou a censura com sua estética provocativa e performances ousadas. Neste livro, o cantor relembra a própria ascensão nos anos 1970 com o “Secos & Molhados”, a repressão cultural imposta pelo regime e a resistência artística que marcou sua carreira. Entre memórias pessoais e profissionais, o artista fala sobre liberdade, perdas, amores e a reinvenção ao longo do tempo.