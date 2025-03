4 sinais que podem indicar crises de epilepsia

Veja como agir e ajudar pessoas com este distúrbio neurológico

Em 26 de março celebra-se o Dia Mundial de Conscientização da Epilepsia, cujo objetivo é reduzir o estigma que envolve a doença, como explica o Dr. Mario Braga, neurocirurgião e professor do curso de Medicina da Faculdade Pitágoras.

A epilepsia é um distúrbio neurológico caracterizado por crises recorrentes, que podem afetar qualquer pessoa e em qualquer idade. Embora a doença tenha tratamento, muitas pessoas ainda enfrentam dificuldades no diagnóstico e na compreensão da condição, tanto pela população geral quanto por parte de familiares e até profissionais de saúde.

“As crises epilépticas podem ser imprevisíveis e, em muitos casos, bastante dramáticas. Quando uma pessoa presencia uma crise , pode ficar assustada ou sem saber como reagir. Esse medo pode ser amplificado pela falta de conhecimento sobre como lidar com a situação”, esclarece.

As crises podem variar significativamente de pessoa para pessoa, dependendo do tipo e da gravidade. Embora o primeiro sinal mais comum de epilepsia sejam as crises convulsivas, existem diferentes tipos delas, e é importante estar atento aos sintomas.

Entre os principais sinais que podem apontar para crises de epilepsia, estão:

1. Crises tônicas-clônicas

Esse tipo de crise é o mais conhecido, caracterizado por perda de consciência e movimentos involuntários, como espasmos musculares, rigidez e tremores. A pessoa pode cair e, durante a crise, pode morder a língua ou ter dificuldade para respirar.