7 receitas com proteínas para ajudar no ganho de massa muscular

Além disso, as proteínas também contribuem para a regulação do metabolismo, ajudando na queima de gordura e na manutenção de um peso saudável, essencial para o desenvolvimento muscular. Por isso, a seguir, confira como preparar algumas receitas ricas em proteínas!

O consumo adequado de proteínas desempenha um papel importante no ganho de massa muscular devido à sua função na reparação e no crescimento dos tecidos. Durante o exercício físico, ocorrem microlesões nos músculos, e é no processo de recuperação que a ingestão desses aminoácidos se torna fundamental.

Unte uma frigideira com azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Com a ajuda de uma concha, disponha um pouco de massa sobre a panela e espalhe. Doure cada lado por 2 minutos. Repita o processo com o restante da massa e recheie com o espinafre e o tofu. Enrole e sirva em seguida.

Peixe empanado com aveia

Ingredientes

6 filés de tilápia

2 xícaras de chá de flocos de aveia

1 ovo batido

Suco de 1 limão

2 dentes de alho descascados e amassados

Azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os filés de tilápia e tempere com sal, pimenta-do-reino, alho e suco de limão. Cubra com plástico-filme e leve à geladeira por 20 minutos. Depois, coloque o ovo batido em um recipiente, passe os filés de peixe sobre ele e, por último, nos flocos de aveia. Unte uma assadeira com azeite de oliva e disponha os filés de peixe. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 40 minutos, virando-os na metade do tempo. Sirva em seguida.