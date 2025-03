7 dicas para as empresas aproveitarem o Dia do Consumidor

De acordo com dados do E-Commerce Brasil, o Mês do Consumidor em 2024 envolveu 64,4% dos brasileiros, que demonstraram intenção de compra em 15 de março. Além disso, pequenas e médias empresas do varejo online registraram um faturamento de R$ 88 milhões durante a Semana do Consumidor em 2024, representando um aumento de 44% em relação ao ano anterior.

O Dia do Consumidor, celebrado em 15 de março, tornou-se uma das datas mais relevantes para o comércio brasileiro. Mas, mais do que apenas um dia de promoções, esta é uma oportunidade para empresas e clientes fortalecerem sua relação, garantindo compras mais vantajosas e experiências de consumo mais satisfatórias.

Para entender melhor como tornar o Dia do Consumidor 2025 ainda mais vantajoso, especialistas de diferentes áreas compartilham suas visões sobre as melhores práticas para as empresas se destacarem e para os consumidores aproveitarem da melhor forma. Veja!

1. Integração omnicanal: uma experiência de compra sem barreiras

O consumidor moderno busca praticidade e agilidade em sua jornada de compra, esperando transitar entre canais sem dificuldades. “Hoje, ninguém quer sentir que está lidando com ‘departamentos diferentes’ dentro da mesma empresa devido aos aspectos da hiperconexão e do nível de exigência dentro dessa jornada com estímulos, ele apenas quer resolver de forma imediata”, explica explica Ângelo Vieira Jr., executivo, conselheiro e professor, especialista em Marketing, Inovação, CX e Digital, além de estrategista-chefe da Lúmen Strategy.

Segundo o profissional, o contato do cliente com a empresa pode ser feito por diversos canais, tanto físicos como digitais, como comprar no site, retirar na loja física, trocar pelo WhatsApp. “E tudo precisa ser ágil e eficiente dado a sensação de rapidez no tempo e de imediatismo provocada por cada empresa. Uma estratégia omnicanal leva o cliente à conveniência e fidelização, porque mostra que as empresas moldam o comportamento do consumidor moderno e impactam sua vida pessoalmente”, complementa.

2. Sustentabilidade e ESG são uma exigência cada vez maior

O impacto das empresas no meio ambiente e na sociedade está no radar dos consumidores, influenciando diretamente suas decisões de compra. “Sustentabilidade deixou de ser um simples diferencial de mercado e se tornou uma responsabilidade coletiva. O consumidor já espera que as marcas sejam responsáveis com o meio ambiente, promovam inclusão e adotem boas práticas sociais”, contextualiza Luciana Lancerotti, ex-CMO da Microsoft e fundadora da Gestão e Design de Impacto.