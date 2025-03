7 sinais que podem indicar deficiência de vitaminas

Com o tempo, a ausência de vitaminas e minerais importantes começa a impactar funções básicas do corpo. Quando isso ocorre, o organismo envia alertas — e ignorá-los pode agravar o quadro. Por isso, identificar os primeiros sinais faz toda a diferença para ajustar a dieta e recuperar o equilíbrio.

Uma alimentação equilibrada oferece os nutrientes essenciais de que o organismo precisa para funcionar bem todos os dias. No entanto, mesmo com hábitos aparentemente saudáveis, é comum que o cardápio apresente falhas na variedade ou na densidade nutricional.

Mantendo as vitaminas nos níveis adequados

Jamar Tejada explica que a melhor forma de suprir as deficiências vitamínicas é por meio da alimentação equilibrada e, quando necessário, suplementação orientada por um profissional. “Incluir alimentos ricos em ferro, como folhas escuras, carne vermelha, feijão e oleaginosas, apostar em vitaminas do complexo B, como ovos, levedura nutricional, abacate e banana, e reforçar o consumo de vitamina C com frutas cítricas, kiwi, acerola e pimentão, ajudam a reequilibrar o organismo — sem esquecer dos ácidos graxos essenciais, como a linhaça, chia, peixes de água fria e azeite de oliva”, ensina.

O profissional ainda afirma que observar o corpo é o primeiro passo para manter a saúde em dia, já que os pequenos sinais podem indicar que algo precisa ser ajustado, e uma alimentação equilibrada pode ser a melhor aliada para garantir disposição, beleza e longevidade. Além disso, ao notar qualquer sintoma, consulte um médico.

Por Mayra Barreto Cinel