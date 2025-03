7 benefícios do pepino para saúde e como consumi-lo 

O estudo “Antimicrobial Activities Of Cucumber (Cucumis Sativas) Extract On Microorganisms“, publicado no International Journal of Innovative Research and Advanced Studies (IJIRAS), mostrou que o extrato do pepino, devido à presença da poliamina espermidina, apresenta alta atividade antibacteriana e antifúngica contra microrganismos nocivos ao organismo.

As fibras do pepino auxiliam o processo de digestão (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock)

5. Promove a digestão

As fibras presentes no pepino estimulam o trânsito intestinal, prevenindo a constipação e promovendo um sistema digestivo mais equilibrado. “[As fibras] favorecem o trânsito do intestino, já que eles exercem função importante na formação do bolo fecal e na manutenção da flora intestinal”, acrescenta a nutricionista Ronimara Santos.