5 benefícios do pão francês para a saúde

Ele pode ser chamado de pão francês, cacetinho, pão de sal ou carioquinha, dependendo da região do país, mas o fato é que se trata de um alimento com presença garantida na mesa da maioria dos brasileiros, em diferentes momentos do dia. Tamanha é sua relevância na cultura alimentar que ele ganhou uma data especial no calendário gastronômico: o dia 21 de março. Mesmo já tendo sido alvo de debates sobre sua composição, o pão francês pode, sim, fazer parte de uma alimentação equilibrada, desde que seja consumido com moderação e combinado com outros alimentos nutritivos, oferecendo diversos benefícios para a saúde.

A seguir, confira 5 razões para não abrir mão desse clássico, listadas pelo Prof. Dr. Durval Ribas Filho, nutrólogo, Fellow da Obesity Society FTOS (USA) e presidente da Associação Brasileira de Nutrologia (ABRAN):

1. É fonte de energia Por ser rico em carboidratos, o pão francês é uma excelente fonte de energia, essencial para o funcionamento do organismo. Ele é especialmente importante para quem precisa de disposição ao longo do dia. 2. Ajuda na saúde intestinal Quando preparado com farinha integral, o pão contém fibras, ajudando no bom funcionamento do intestino, prevenindo a constipação e contribuindo para uma digestão mais eficiente. 3. Oferece benefícios para o cérebro Os carboidratos presentes no pão francês são fundamentais para a produção de glicose, principal fonte de energia do cérebro. Quando consumido de forma equilibrada, pode auxiliar a concentração, o raciocínio e o desempenho cognitivo.

O pão não é um vilão da dieta, mas deve ser consumido com cuidado (Imagem: RHJPhtotos | Shutterstock) 4. Pode ser combinado com outros alimentos Mesmo o pão francês não sendo rico em proteínas por si só, ele pode se tornar uma refeição mais nutritiva quando combinado com ovos, queijos ou frango. Essas associações fornecem aminoácidos essenciais para a manutenção muscular e a saúde dos tecidos. 5. Tem micronutrientes É possível encontrar, em padarias e supermercados, muitos pães enriquecidos com ferro e ácido fólico, nutrientes importantes para a prevenção de anemias.