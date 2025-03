Veja a trajetória do Internacional no Campeonato Brasileiro

Além do Internacional, os seguintes times participam do Brasileirão 2025: Atlético-MG, Bahia, Botafogo, Ceará, Cruzeiro, Corinthians, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Grêmio, Juventude, Mirassol, Palmeiras, Red Bull Bragantino, Santos, São Paulo, Sport Recife, Vasco e Vitória.

Nesta temporada, o Internacional será comandado por Roger Machado, que substituiu o argentino Eduardo Coudet em julho de 2024. Para reformular o elenco, o clube também assinou contrato com o meio-campista Ronaldo, com os atacantes Vitinho e Johan Carbonero, com o lateral Ramon e com o zagueiro Kaique Rocha. Além disso, o zagueiro Gabriel Mercado e o atacante Lucca renovaram com o time gaúcho.

O Inter terminou o Campeonato Brasileiro de 2020 na vice-liderança (Imagem: Diego Thomazini | Shutterstock)

Foi por pouco

O Inter terminou o Campeonato Brasileiro de 2020 na vice-liderança. Para levantar a taça, o time precisava vencer o Corinthians e de um tropeço do Flamengo para o São Paulo. No entanto, mesmo com a derrota do Flamengo por 2 a 1, o Inter empatou com o Corinthians em 0 a 0, no Beira-Rio.

Em 2022, o Colorado fez uma ótima campanha e garantiu novamente o 2º lugar no campeonato, com 73 pontos. Em 2023, por outro lado, o time gaúcho ficou na 9ª colocação, com a marca de 55 pontos. Em 2024, o time encerrou a competição na 5ª posição, com 18 vitórias, 11 empates e 9 derrotas.