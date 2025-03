6 dicas para escolher entre persianas e telas solares

Além de controlar a entrada de luz ao longo do dia, esses elementos agregam funcionalidade e estética aos ambientes. No entanto, escolher o modelo ideal nem sempre é uma tarefa simples. Por isso, a arquiteta Isabella Nalon, à frente de seu próprio escritório e com ampla experiência no assunto, destaca os principais pontos a serem considerados. Confira!

Ou seja: os modelos com PVC, poliéster ou fibra de vidro apresentam essa característica, mas, de acordo com Isabella Nalon, é necessário confirmar com o fabricante e consultar as especificações técnicas. Por outro lado, as persianas de tecidos mais comuns, tais como algodão e linho, por exemplo, não conseguem segurar adequadamente a entrada do sol.

“Salas e dormitórios, a depender do nível de incidência de sol, podem até ser compostas de cortinas com tecidos mais leves e naturais, sem a necessidade de tela solar”, detalha a arquiteta. No entanto, espaços como varandas, que recebem muita luz, demandam o emprego de materiais sintéticos e com tecnologia adequada.

2. Tipos de proteção da tela solar

Quando o assunto é tela solar, os tipos de vedação correspondem à abertura e tamanho da trama e são escolhidas de acordo com a necessidade de cada ambiente. O modelo de 1%, com uma trama mais fechada, é indicada para locais com sol recorrente e, segundo Isabella Nalon, o item não escurece completamente o ambiente, mas elimina os reflexos.