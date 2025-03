6 dicas essenciais para abrir uma franquia

O setor de franquias no Brasil segue em expansão, atraindo cada vez mais empreendedores que desejam abrir o próprio negócio. De acordo com a Associação Brasileira de Franchising (ABF), o setor faturou mais de R$ 273 bilhões em 2024, um aumento de 13,5% em relação ao ano anterior. Apenas no quarto trimestre, o mercado cresceu 11,3%, alcançando R$ 81 bilhões.

Esses números reforçam o potencial do franchising como uma porta de entrada segura para quem deseja ingressar no mundo dos negócios sem começar do zero. Segundo Maurício Galhardo, sócio da F360, plataforma de gestão financeira para varejistas e redes de franquias, o modelo de franquia facilita o início do negócio ao oferecer uma marca consolidada e suporte da franqueadora.