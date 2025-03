5 séries impressionantes para fãs de mistério e suspense

As séries de suspense e mistério instigam a curiosidade do público (Imagem: Reprodução digital | Netflix) / Crédito: Edicase Entretenimento

Séries de mistério e suspense têm o poder de prender a atenção do público com tramas envolventes, reviravoltas inesperadas e investigações intrigantes. Produções como “Silo”, “Paradise” e “Adolescência” mergulham em narrativas complexas, explorando desde sociedades distópicas, conspirações políticas e até crimes que abalam famílias e comunidades inteiras. Essas histórias não somente despertam a curiosidade do espectador, mas também exploram dilemas morais, segredos ocultos e o impacto da verdade na vida dos personagens. Com roteiros bem construídos e atmosferas tensas, essas séries provam que o suspense psicológico e o mistério continuam a ser gêneros cativantes no entretenimento.

Veja, abaixo, 5 séries impressionantes de mistério e suspense!

1. Mindhunter (2018) Em “Mindhunter”, Holden, Bill e Wendy tentam desvendar o que está por trás das mentes de criminosos para prever e evitar novos assassinatos (Imagem: Reprodução digital | Netflix) A trama se passa no final dos anos 1970 e segue dois agentes do FBI, Holden Ford (Jonathan Groff) e Bill Tench (Holt McCallany), que, ao investigarem crimes de serial killers, começam a desenvolver técnicas de perfil criminal. Eles trabalham no setor da Unidade de Ciência Comportamental do FBI, onde tentam entender a mente dos assassinos para prever e capturar criminosos semelhantes. A série também segue Wendy Carr (Anna Torv), uma psicóloga que se junta à equipe e contribui com sua experiência na análise dos crimes. Juntos, eles entrevistaram prisioneiros notórios, para estudar o comportamento e os motivos por trás dos assassinatos cometidos. Conforme os episódios se desenrolam, os agentes se deparam com desafios éticos, pessoais e profissionais, ao tentar compreender mentes perturbadas e lidar com as complexidades do sistema criminal e das investigações.

Onde assistir: Netflix. 2. Ruptura (2022) A série “Ruptura” acompanha Mark, que tenta descobrir o segredo que ronda a empresa em que trabalha (Imagem: Reprodução digital | Apple TV+)

A série se passa em uma empresa misteriosa chamada Lumon Industries, onde os funcionários passam por um procedimento cirúrgico chamado “ruptura”, que divide suas vidas em duas partes completamente separadas: uma parte pessoal e outra profissional. Durante o trabalho, os funcionários não têm memória do que fazem fora do escritório; quando estão fora do trabalho, não se lembram de suas atividades profissionais. Mark (Adam Scott) trabalha em um setor enigmático, onde suas tarefas são desconhecidas. À medida que ele começa a investigar os segredos da empresa, ele se depara com a realidade distorcida da divisão entre suas duas identidades: a de um trabalhador dentro do escritório e a de um ser humano fora dele, levando-o a questionar o que significa realmente ser ele mesmo.

Onde assistir: Apple TV+. 3. Silo (2023) Em “Silo”, Juliette investiga os mistérios que envolvem a existência e as regras do silo (Imagem: Reprodução digital | Apple TV+) Baseada na série de livros homônima, a história é ambientada em um mundo pós-apocalíptico onde os últimos sobreviventes da Terra vivem em um silo com centenas de andares. O local é rigidamente controlado e sua estrutura é dividida em diferentes camadas de revestimento, com regras extremamente restritas sobre o que pode ser dito, visto e feito. A principal regra que todos devem seguir é uma proibição de falar sobre o mundo exterior e, em particular, sobre o que aconteceu com a superfície da Terra, que aparentemente se tornou inabitável.