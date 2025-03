5 receitas veganas de quiche fáceis de fazer

As quiches são conhecidas por serem crocantes e terem um sabor irresistível. Versáteis, conquistam o coração de todo mundo, incluindo dos veganos, pois também podem ser preparadas com ingredientes vegetais. Além disso, combinam com as mais diversas ocasiões e são ideais para saciar a fome, já que oferecem uma refeição completa e saborosa.

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes e misture bem. Cubra com plástico-filme e deixe descansar por 10 minutos. Após, unte uma forma redonda, com fundo removível, com azeite e enfarinhe com farinha de trigo. Disponha a massa sobre ela e cubra o fundo e as laterais. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 12 minutos. Desligue o forno e reserve.

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho-poró e doure. Acrescente o creme de amêndoas e o tofu e refogue por 3 minutos. Tempere com o sal e a pimenta-do-reino. Por último, coloque as folhas de espinafre e mexa bem. Desligue o fogo, disponha o recheio sobre a massa e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 20 minutos. Sirva em seguida.

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes e misture até obter uma massa homogênea. Cubra com um plástico-filme e deixe descansar por 5 minutos. Após, unte uma assadeira redonda, com fundo removível, com azeite e enfarinhe com farinha de trigo. Disponha a massa sobre ela e cubra o fundo e as laterais. Reserve.

Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a abobrinha e doure. Tempere com sal, pimenta-do-reino e páprica defumada. Desligue o fogo e reserve. Em um liquidificador, coloque o leite de soja, o tofu, o polvilho azedo e o sal e bata até obter um creme. Despeje o creme sobre a panela com a abobrinha, junte os tomates e misture bem. Após, disponha o recheio sobre a massa e leve ao forno preaquecido a 200 °C até a massa dourar. Sirva em seguida.

1 xícara de chá de farinha de trigo

1/3 de xícara de chá de azeite

1/4 de xícara de chá de água gelada

1 colher de chá de sal

Azeite para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Recheio

1 berinjela cortada em cubos pequenos

cortada em cubos pequenos 1/2 cebola picada

1 dente de alho picado

1/2 xícara de chá de tomate picado

1 colher de sopa de azeite

1 colher de chá de orégano

1 colher de chá de páprica

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Massa

Em uma tigela, misture a farinha de trigo, o sal e o azeite e misture até formar uma farofa. Adicione a água aos poucos e misture até formar uma massa homogênea. Com a massa, forre o fundo e as laterais de uma forma com fundo removível untada com azeite e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 10 minutos. Reserve.

Recheio

Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Adicione a berinjela e cozinhe até ficar macia. Tempere com o orégano, a páprica, o sal e a pimenta-do-reino. Adicione o tomate e cozinhe por mais 2 minutos. Despeje a mistura com a berinjela sobre a massa pré-assada. Volte ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 30 minutos ou até dourar. Sirva em seguida.

Quiche de cebola com tofu (Imagem: Afanasieva | Shutterstock)

Quiche de cebola com tofu

Ingredientes

Massa

1 xícara de chá de farinha de grão-de-bico

1 xícara de chá de farinha de amêndoas

2/3 de xícara de chá de farinha de linhaça

8 colheres de sopa de azeite

Sal a gosto

Água quente

Azeite para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Recheio

250 g de tofu

1/2 colher de sopa de suco de limão

3 cebolas descascadas e cortadas em tiras

Sal e azeite a gosto

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, coloque as farinhas e o sal e misture bem. Adicione o azeite e mexa até obter uma farofa. Aos poucos, coloque a água quente e misture até obter uma massa homogênea. Unte uma assadeira redonda, com fundo removível, com azeite e enfarinhe com farinha de trigo. Disponha a massa sobre ela e cubra o fundo e as laterais. Com a ajuda de um garfo, faça furos na massa e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 10 minutos. Desligue o forno e reserve.

Recheio

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto as cebolas, e bata até obter um creme. Reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione as cebolas e refogue até elas ficarem macias. Tempere com sal. Desligue o fogo, junte-as ao creme reservado e misture bem. Despeje o recheio sobre a massa e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 20 minutos. Sirva em seguida.

Quiche de palmito e azeitona

Ingredientes

Massa

1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo

1/4 de xícara de chá de óleo de coco

1/3 de xícara de chá de água

1 colher de chá de sal

1 colher de chá de fermento em pó

Óleo de coco para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Recheio

200 g de palmito picado

picado 1 xícara de chá de azeitonas verdes picadas

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 xícara de chá de creme de amêndoas

1 colher de sopa de farinha de trigo

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite para refogar

Modo de preparo

Massa

Em uma tigela, misture a farinha de trigo, o sal e o fermento. Adicione o óleo de coco e vá misturando até formar uma farofa. Adicione a água gelada até formar uma massa consistente. Modele a massa em forma de bola e deixe descansar por cerca de 15 minutos, coberta com um pano limpo. Com a massa, forre uma forma de quiche untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo, pressionando bem nas laterais e no fundo. Use um garfo para fazer furos na massa. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 10 minutos. Reserve.

Recheio

Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem dourados. Adicione o palmito picado e as azeitonas, misture bem e refogue por mais alguns minutos. Em uma tigela, misture o creme de amêndoas com a farinha de trigo. Adicione à frigideira e mexa bem. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Despeje o recheio na base da massa já assada e espalhe bem. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por mais 20-25 minutos, até que o recheio fique firme e dourado por cima. Sirva em seguida.