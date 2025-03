5 orações da manhã para começar bem o dia 

A manhã é um ótimo momento para rezar e começar o dia com gratidão (Imagem: Max kegfire | Shutterstock) / Crédito: Edicase Entretenimento

A manhã é um momento especial para renovar as energias, alinhar os pensamentos e começar o dia com positividade. É um tempo de reflexão, gratidão e conexão com aquilo que nos fortalece. Reservar alguns instantes para buscar inspiração e direcionamento por meio das orações pode trazer mais leveza e propósito às atividades. Veja, abaixo, 5 orações para começar bem o dia!

1. Oração ao acordar Querido Pai Celestial, agradeço-Te por um novo dia. Sou grato pelo sono tranquilo que me concedeste e pela Tua proteção vigilante. Seu cuidado me enche de contentamento e alegria. Ofereço louvor ao Teu Santo Nome. Coloco meu tempo, vida e família em Tuas mãos neste novo dia. Que a Tua Santa Palavra seja o nosso guia na vida, no estudo e na nossa jornada, para que possamos caminhar na Tua vontade por toda a vida. Estou grato e continuarei a louvá-Lo para sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém!

2. Oração aos Arcanjos Pelos Arcanjos, pedimos a proteção da nossa Igreja, das nossas famílias, nosso trabalho e saúde. Onde houver o mal, defendei-nos e protegei-nos, ao mesmo tempo nos ilumine contra toda a tentação do demônio. Sede nossos companheiros e amigos na caminhada rumo ao Céu. Por Nosso Senhor Jesus Cristo. Amém! Santos Arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael, rogai por nós! 3. Oração da manhã ao Anjo da Guarda Meu grande e querido Santo Anjo, logo pela manhã quero saudar-vos cheio de amor! Andareis comigo, rezareis comigo, ajudar-me-eis a ter ânsia de Deus, fareis com que eu descubra em toda parte o que é bom e ajudar-me-eis a ter somente bons pensamentos e as palavras apropriadas. Assim o dia será grande, porque vós estais comigo; meu bom Anjo! Amém! Ore para ter um dia abençoado no trabalho (Imagem: New Africa | Shutterstock)

4. Oração para abençoar o trabalho Querido Deus, neste momento, elevo minha voz em gratidão e peço que abençoe abundantemente meu trabalho e todas as atividades que realizo. Dá-me sabedoria e discernimento para enfrentar os desafios e superar as adversidades que surgirem em meu caminho. Fortalece minhas habilidades e talentos, para que possa desempenhar minhas responsabilidades com excelência. Que o fruto deste trabalho seja recompensado com sucesso e realizações. Que sejamos luzes inspiradoras para nossos colegas de trabalho e fonte de bênçãos para todos ao nosso redor. Em Teu Nome, amém! 5. Oração de proteção Ó, incomparável Senhora da Conceição Aparecida, Mãe de Deus, Rainha dos Anjos, Advogada dos pecadores, refúgio e consolação dos aflitos e atribulados, Virgem Santíssima, cheia de poder e de bondade, lançai sobre nós um olhar favorável, para que sejamos socorridos por vós, em todas as necessidades em que nos acharmos.