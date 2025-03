9 tipos de abóbora para utilizar em receitas

Cada tipo de abóbora é ideal para uma receita (Imagem: HJINATA | Shutterstock) / Crédito: EdiCase Culinaria

A abóbora é um fruto da família das cucurbitáceas. Trata-se de um alimento altamente nutritivo, rico em vitaminas A, C e E, além de minerais como potássio, ferro e magnésio. Seu alto teor de fibras auxilia na digestão, enquanto seus antioxidantes contribuem para a saúde do sistema imunológico. Versátil na culinária, as variedades de abóbora podem ser utilizadas em uma ampla variedade de receitas, tanto doces quanto salgadas. Desde sopas e purês até bolos, tortas e doces, seu sabor suave e textura cremosa permitem combinações criativas e saborosas.

Abaixo, Maira Viviani, nutricionista da Água Doce Sabores do Brasil, explica como utilizar cada tipo de abóbora em receitas, ressaltando o sabor e a textura de cada uma delas. Confira!

1. Abóbora-moranga A variedade mais conhecida pelos brasileiros, a abóbora-moranga conta com a forma arredondada e achatada, com gomos bem definidos, e uma casca esverdeada ou alaranjada. A polpa é macia e adocicada, podendo ser usada em pratos salgados, como sopas e no famoso camarão na moranga, doces, como pudins, bolos e tortas. Além disso, ela é rica em fibras, vitaminas A e C e minerais. 2. Hokkaido Com origem japonesa, a abóbora hokkaido é uma das variedades mais delicadas da fruta, e apresenta um sabor adocicado, semelhante ao das castanhas ou da batata. Pode ser encontrada nas cores amarela ou laranja, sendo rica em vitaminas e minerais essenciais que ajudam a prevenir doenças nos rins, estômago, coração, baço, próstata e pâncreas. É recomendada para o uso em diferentes tipos de curry, pois absorve bem os temperos, além de sopas, geleias, compotas, molhos e em pratos que são acompanhados com queijos e carne-seca.

3. Abóbora-cabotiá A abóbora-cabotiá é perfeita para receitas salgadas (Imagem: Nungning20 | Shutterstock) Resultado da mistura entre a abóbora-moranga e a japonesa, a abóbora-cabotiá possui casca dura e esverdeada. Apresenta uma textura mais firme e seca em comparação com as outras. É perfeita para receitas salgadas, como purê, que é ótimo para acompanhar carnes e nhoques, mas também pode ser usado em escondidinho para a cobertura. 4. Abóbora-paulista A mais diferente dos outros tipos na questão de formato, a abóbora-paulista apresenta uma forma mais alongada e com listras de verde-claro e creme, com um sabor mais adocicado. É ideal para o preparo de pães, doces, como geleia, ou simplesmente refogada com alho e cebola, podendo servir de acompanhamento leve e delicioso para o prato.

5. Abóbora-manteiga A mais versátil, a abóbora-manteiga tem a casca e a polpa leves, cremosas e macias. É ótima para dietas por ser nutritiva e pouco calórica. Além disso, é rica em vitamina A, importante para a visão, e vitamina C, que fortalece a imunidade. O formato é parecido com o da abobrinha-italiana e é perfeita para purês, sopas e assados, além de ser utilizadas em pratos como risoto para dar uma cremosidade, em saladas mornas acompanhadas de folhas verdes, queijo de cabra e nozes, ou em tacos, já que combina perfeitamente com queijo e feijão-preto. 6. Halloween A abóbora Halloween possui uma casca mais macia, facilitando as decorações(Imagem: Igor Normann | Shutterstock) Conhecida mundialmente, a abóbora Halloween possui uma casca mais macia que os outros tipos, facilitando as decorações. A polpa apresenta muitas sementes, uma textura mais fibrosa e um sabor menos doce. Além de ser ideal para as sobremesas, ela pode ser assada e colocada juntamente com rúcula, nozes e queijo feta para uma salada nutritiva.

7. Musquée de provence Uma variedade francesa de abóbora, a musquée de provence apresenta uma casca verde-acinzentada, que amadurece em um tom de laranja profundo. É ótima para o preparo de doces, como muffins, tortas, pudins, compotas e geleias, ou em pratos salgados, como sopas que levam gengibre, leite de coco ou curry. As sementes podem ser torradas para se tornarem um snack crocante. Sua polpa é densa, de um laranja vibrante, doce e com um aroma de noz-moscada. 8. Abóbora-de-pescoço Também conhecida como abóbora-menina, essa versão se assemelha a abóbora-paulista fisicamente, e conta com mais água em sua composição. Para inovar na cozinha, uma boa dica é misturá-la com laranjas, amêndoas laminadas e vinagre balsâmico para fazer uma salada refrescante. É fonte de fibras que auxiliam na digestão e proporcionam maior sensação de saciedade. 9. Abóbora-bolota Uma variação pequena, a abóbora-bolota possui uma casca dura e formato arredondado, sendo muito usada em pratos assados, regada com azeite, sal e ervas ou com mel para um toque agridoce. Esta variedade combina perfeitamente com refeições que acompanham carnes mais gordurosas, pois as fibras do ingrediente deixam o prato mais seco. A fruta apresenta uma textura macia quando cozida e um sabor levemente doce.