4 mudanças no corpo ao excluir o açúcar da alimentação

O açúcar refinado é um tipo de açúcar que passa por um processo industrial de purificação e branqueamento, resultando em cristais brancos e finos. Ele é amplamente utilizado na indústria alimentícia e está presente em diversos produtos, como bolos, biscoitos, refrigerantes, doces, molhos e até alimentos considerados saudáveis. Apesar de seu sabor adocicado e popularidade, o consumo excessivo de açúcar refinado pode prejudicar a saúde, contribuindo para o desenvolvimento de doenças como obesidade, diabetes tipo 2, cáries dentárias e problemas cardiovasculares. Além disso, ele pode provocar picos de glicemia no sangue, aumentando a sensação de fome e estimulando o ganho de peso.

A retirada do açúcar refinado da alimentação pode causar diversas mudanças no organismo. Abaixo, Janaina Amaral, coordenadora do curso de Nutrição da Faculdade Anhanguera de Uberlândia, lista algumas delas!

1. Irritabilidade e ansiedade Nos primeiros dias sem açúcar, é comum sentir irritabilidade e ansiedade. Isso ocorre porque ele estimula a produção de dopamina e endorfina, hormônios que geram a sensação de prazer. Ao retirar o açúcar, o corpo sente essa falta e aumenta a produção de cortisol, hormônio do estresse, causando irritabilidade. 2. Dor de cabeça e irritabilidade O carboidrato é a principal fonte de energia do corpo, e o cérebro utiliza a glicose como combustível. Ao reduzir drasticamente o consumo de açúcar, é comum sentir dor de cabeça e irritabilidade, sintomas que tendem a desaparecer em cerca de três dias, quando o corpo se adapta a outras fontes de carboidrato. 3. Ajuste calórico e perda de peso Se a retirada do açúcar não for acompanhada de um ajuste calórico, é possível haver perda de peso, já que o açúcar é um alimento rico em calorias e com baixo valor nutricional.

4. Energia, pele, intestino e bem-estar geral Após o período de adaptação, os benefícios de uma vida sem açúcar começam a surgir. É comum sentir mais energia, redução da acne e celulite e diminuição da gordura corporal. A retirada desse carboidrato melhora também o funcionamento intestinal, pois restaura a parede intestinal, onde ocorre a absorção de vitaminas e minerais. Além disso, fortalece a imunidade, uma vez que evita que o açúcar se alimente das bactérias ruins do intestino, que, em desequilíbrio, podem prejudicar as defesas do corpo. O corpo humano precisa de carboidratos complexos presentes em frutas, vegetais e grãos integrais (Imagem: Rimma Bondarenko | Shutterstock) Importância dos carboidratos de qualidade O corpo humano não precisa de açúcar refinado, mas de carboidratos complexos, presentes em alimentos como frutas, verduras e grãos integrais. O açúcar refinado, por sua vez, pode causar diabetes, doenças cardíacas e diminuir a absorção de nutrientes, além de estar associado a quadros de depressão e ansiedade. Esse carboidrato cristalizado também é fonte de “calorias vazias”, pois não contém nutrientes essenciais, por isso sua retirada da dieta não causa nenhuma perda nutricional.

Estratégias para reduzir o consumo de açúcar Para evitar o consumo excessivo de açúcar, é importante saber identificá-lo nos rótulos dos alimentos. Por isso, fique atento a ingredientes como glucose, açúcar invertido e xarope de milho, que são diferentes formas de açúcar adicionado. A redução do consumo de açúcar deve ser feita de forma gradual, para evitar crises de abstinência e outros efeitos colaterais. Uma boa estratégia é substituí-lo por adoçantes naturais, como stevia e xilitol, e priorizar o sabor natural dos alimentos, como frutas e leite integral. Outras práticas, segundo Janaina Amaral, incluem cozinhar mais em casa, utilizando ingredientes frescos e naturais, e buscar a orientação de um nutricionista. “Reduzir o açúcar aumenta a disposição, melhora o bem-estar e previne doenças, promovendo uma vida mais saudável”, conclui a profissional.