10 dicas para estudar online e ter o máximo de aproveitamento

Estudar online exige disciplina para aproveitar as ferramentas disponíveis (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock) / Crédito: EdiCase Educacao

Nos últimos anos, o ensino à distância se tornou uma alternativa cada vez mais popular no Brasil, oferecendo praticidade e acessibilidade para muitos estudantes. De acordo com dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), quase 5 milhões de alunos se matricularam nessa modalidade em 2024, representando 49% do total de ingressantes no ensino superior. O crescimento expressivo reflete uma mudança significativa na educação. “Embora o formato presencial tenha vantagens, a educação a distância oferece uma série de benefícios que tornam o processo de aprendizagem mais flexível e acessível”, destaca Paulo Jubilut, fundador do Aprova Total, plataforma voltada para preparação de vestibulares.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Essas mudanças, impulsionadas especialmente pela pandemia da Covid-19, exigiram adaptações tanto de instituições quanto de alunos, tornando essencial o desenvolvimento da autodisciplina e do aproveitamento adequado das ferramentas disponíveis. “A experiência mostrou que o ensino online não apenas é possível, mas pode ser muito eficaz, desde que o aluno saiba aproveitar as ferramentas e a flexibilidade que ele oferece”, acrescenta Paulo Jubilut.

A seguir, o especialista destaca algumas recomendações para os estudantes aproveitarem essa modalidade de aprendizado ao máximo. Confira! 1. Aproveite a flexibilidade de horários Uma das maiores vantagens do ensino online é a flexibilidade. Você pode estudar no horário que mais lhe convier, sem a rigidez dos horários fixos das aulas presenciais. Use essa liberdade para criar uma rotina personalizada, escolhendo os melhores períodos do dia em que você está mais disposto e focado para estudar. Isso permite ajustar o estudo à sua agenda e outras responsabilidades. 2. Organize o ambiente de estudo Para garantir que o estudo online seja produtivo, escolha um local tranquilo e organizado. O ambiente influencia diretamente na sua concentração e na qualidade do aprendizado. Um espaço limpo, bem iluminado e livre de distrações pode melhorar significativamente sua produtividade. Além disso, manter seus materiais de estudo organizados facilita o acesso ao conteúdo e evita a perda de tempo.

3. Aproveite o acesso a conteúdos gravados As plataformas de ensino online geralmente oferecem aulas gravadas, o que é uma grande vantagem. Isso significa poder assistir ao conteúdo quantas vezes for necessário até entender completamente o que foi abordado. Se algum tema for mais difícil, você tem a liberdade de rever a aula ou procurar conteúdos complementares, garantindo que seu aprendizado seja completo e no seu próprio ritmo. 4. Estude no seu próprio ritmo No ensino online, você tem a possibilidade de aprender no seu próprio ritmo. Se um conteúdo é mais desafiador, você pode dedicar mais tempo a ele, sem a pressão de acompanhar a turma. Por outro lado, se você já domina um tema, pode avançar mais rapidamente. Esse controle permite que você se concentre em áreas específicas e maximize seu desempenho. 5. Crie um cronograma de estudos Mesmo com a flexibilidade, ter um cronograma de estudos bem estruturado é essencial para garantir que você cubra todo o conteúdo necessário. Planeje suas atividades semanais, definindo quais disciplinas ou temas serão estudados a cada dia. Isso ajuda a manter o foco e a evitar que o estudo se torne desorganizado ou deixe lacunas no aprendizado.

Podcasts são conteúdos complementares que ajudam a aprofundar o tema estudado (Imagem: Ground Picture | Shutterstock) 6. Utilize ferramentas e recursos complementares As plataformas de ensino online oferecem diversos recursos que podem complementar a aprendizagem. Muitos cursos disponibilizam materiais extras, como apostilas, fóruns de discussão e grupos de estudo. Além disso, você pode buscar conteúdos no YouTube, podcasts ou artigos que aprofundem os temas que está estudando. Usar esses recursos auxilia na compreensão mais ampla dos assuntos. 7. Faça revisões periódicas No estudo online, você tem a oportunidade de revisar o conteúdo a qualquer momento. Aproveite essa flexibilidade para programar revisões regulares. Repetir o conteúdo estudado é essencial para fixar o conhecimento e garantir que você não esqueça informações importantes. Isso é especialmente útil em matérias que exigem memorização, como matemática e ciências.

8. Resolva exercícios e simulados A prática é fundamental para consolidar o aprendizado. Muitos cursos online oferecem exercícios e simulados que permitem testar seus conhecimentos. Além disso, você pode encontrar bancos de questões específicas para vestibulares e Enem. Resolver exercícios ajuda a identificar áreas que precisam de mais atenção e melhora sua performance nas provas. 9. Aproveite a monitoria e interação virtual Embora o estudo online seja mais solitário em comparação com o presencial, muitos cursos oferecem sessões de monitoria e fóruns para interação com professores e outros alunos. Participe ativamente dessas oportunidades para tirar dúvidas e discutir o conteúdo. A interação virtual pode ser muito rica e ajuda a criar um ambiente de aprendizado colaborativo, mesmo à distância. 10. Organize seu tempo para descansos A flexibilidade de estudar online também permite organizar momentos de descanso entre as sessões de estudo. Pausas regulares são essenciais para evitar o cansaço mental e melhorar a retenção de informações. Organize o tempo de maneira a incluir intervalos curtos, como a técnica Pomodoro (25 minutos de estudo seguidos de 5 minutos de descanso), para manter a mente descansada e focada.