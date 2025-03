8 receitas ricas em proteínas para aumentar a massa muscular

Em um recipiente, coloque o salmão e tempere com vinho branco, suco de limão, alho, azeite de oliva, sal, pimenta-do-reino e gengibre. Cubra com plástico-filme e deixe descansar por 10 minutos. Após, transfira os filés para uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 20 minutos. Sirva em seguida.

Dica: sirva o salmão com salada.

Pão de batata-doce com ricota

Ingredientes

300 g de batata-doce descascada, cozida e amassada

300 g de ricota picada

1/2 xícara de chá de polvilho doce

1/2 xícara de chá de polvilho azedo

1/2 colher de chá de cúrcuma em pó

1 colher de sopa de sementes de chia

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal a gosto

Azeite de oliva para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a batata-doce, os polvilhos, a cúrcuma, as sementes de chia, o azeite de oliva e o sal e mexa até obter uma massa homogênea. Cubra com plástico-filme e deixe descansar por 10 minutos. Após, pegue um pouco de massa com uma colher, achate com as mãos e recheie com a ricota. Modele no formato de uma bolinha. Repita o processo com toda a massa e disponha sobre uma assadeira untada com azeite de oliva. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.

Frango com vegetais

Ingredientes

1 peito de frango cortado em cubos

1 cebola descascada e picada

1 xícara de chá de vagem picada

1 xícara de chá de floretes de brócolis

1 cenoura descascada e picada

1 colher de sopa de alho-poró picado

Sal, azeite de oliva, pimenta-do-reino moída e salsa picada a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o frango e tempere com sal e pimenta-do-reino. Cubra com plástico-filme e deixe descansar por 15 minutos. Após, em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Acrescente o frango e refogue até dourar. Junte a vagem, os floretes de brócolis e a cenoura e refogue até os legumes ficarem macios. Por último, coloque o alho-poró e refogue até murchar. Desligue o fogo, salpique com a salsa e sirva em seguida.