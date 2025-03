5 benefícios da fruta pera para a saúde

1. Rica em nutrientes essenciais

A pera é uma fonte significativa de vitaminas A e C, além de conter vitaminas do complexo B, como B1, B2 e B3. Ela também fornece minerais importantes, como sódio, potássio, fósforo, enxofre, magnésio, silício e ferro. Esses nutrientes são fundamentais para o bom funcionamento do organismo, contribuindo para a saúde geral e bem-estar.

2. Fonte de fibras

A pera é rica em fibras, especialmente a pectina, que melhora a digestão e previne a constipação. As fibras também ajudam a regular a microbiota intestinal, favorecendo a absorção dos nutrientes pelo organismo. “[As fibras] favorecem o trânsito do intestino, já que eles exercem função importante na formação do bolo fecal e na manutenção da flora intestinal”, acrescenta a nutricionista Ronimara Santos. Além disso, elas aumentam a sensação de saciedade, auxiliando no controle do apetite.

3. Propriedades antioxidantes

As vitaminas A e C presentes na pera possuem propriedades antioxidantes, que combatem os radicais livres no organismo. Isso ajuda a prevenir o envelhecimento precoce das células e reduz o risco de doenças crônicas.