5 receitas vegetarianas práticas para o almoço

Coloque a couve-flor no processador de alimentos, pulse até que fique com a textura de arroz. Aqueça o azeite em fogo médio em uma frigideira grande. Adicione o alho e refogue até dourar. Adicione a cenoura e cozinhe até começar a amolecer. Junte a couve-flor e misture bem. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe até que a couve-flor fique macia. Adicione a ervilha e o tomate e misture bem. Cozinhe por mais 2 minutos. Ajuste os temperos e finalize com folhas de hortelã. Sirva em seguida.

Hambúrguer de quinoa e brócolis

Ingredientes

1 xícara de chá de quinoa cozida

1 xícara de chá de brócolis cozido e picado

cozido e picado 1/2 xícara de chá de cebola picada

1 dente de alho picado

1/4 de xícara de chá de farinha de aveia

1 colher de sopa de salsinha picada

1 colher de chá de cominho em pó

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite para grelhar

Modo de preparo

Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo baixo e refogue a cebola e o alho até ficarem macios e dourados. Em uma tigela grande, misture a quinoa cozida, o brócolis picado, a cebola e o alho refogados, a farinha de aveia, a salsinha e o cominho. Misture bem até que todos os ingredientes sejam bem incorporados. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Se a massa estiver muito úmida, adicione um pouco mais de farinha para dar liga. Com as mãos, modele a mistura em pequenos hambúrgueres. Na mesma frigideira, em fogo médio, grelhe os hambúrgueres por cerca de 3-4 minutos de cada lado, até ficarem dourados e crocantes. Sirva em seguida.

Cuscuz marroquino com legumes

Ingredientes

1 xícara de chá de cuscuz marroquino

1 xícara de chá de água quente

1 abobrinha cortada em cubos

cortada em cubos 1 cenoura cortada em cubos

1/2 pimentão vermelho picado

1/2 cebola-roxa picada

1/2 xícara de chá de ervilha fresca

Suco de 1 limão

Sal, azeite, salsinha e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Coloque o cuscuz em uma tigela grande. Adicione água quente, tempere com o sal e azeite e tampe a tigela. Deixe descansar por 5 a 10 minutos para o cuscuz hidratar. Depois, solte os grãos com um garfo. Em uma frigideira grande, aqueça o azeite em fogo baixo e refogue a cebola-roxa, o pimentão, a cenoura e a abobrinha por cerca de 5 a 7 minutos, até ficarem macios, mas ainda crocantes. Adicione a ervilha nos últimos 2 minutos de refogado. Misture os legumes refogados com o cuscuz já pronto. Tempere com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Finalize com salsinha e sirva em seguida.