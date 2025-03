5 receitas sem carne para a Quarta-Feira de Cinzas

No entanto, abrir mão da carne não significa abrir mão do sabor. Pelo contrário, esse é um ótimo momento para explorar novas combinações e ingredientes que adicionam cor e textura às refeições. Para ajudar você a diversificar o cardápio, selecionamos cinco receitas sem carne que são práticas, nutritivas e cheias de sabor. Confira!

A Quarta-feira de Cinzas marca o início da Quaresma, um período de reflexão e mudanças nos hábitos alimentares para muitas pessoas. Entre as tradições mais seguidas está a de evitar o consumo de carne, seja por motivos religiosos ou pela busca de uma alimentação mais leve após os dias festivos do Carnaval.

Após, em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva e refogue os cogumelos, os tomates-cereja e as couves-de-bruxelas até dourarem levemente. Adicione os cubos de abóbora assados e tempere com sal e pimenta-do-reino moída. Reserve.

No liquidificador, bata todos os ingredientes até obter um creme homogêneo. Após, distribua os legumes sobre a a massa pré-assada. Despeje o creme por cima, espalhando uniformemente e leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 30 minutos. Finalize com salsinha picada e sirva em seguida.

Em uma tigela, misture a farinha de trigo, a água, a páprica, o cominho, o sal e a pimenta-do-reino moída até obter uma mistura homogênea. Passe os floretes de couve-flor na mistura e disponha-os em uma assadeira untada. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 20 minutos. Retire do forno e reserve.

Guacamole

Em um recipiente, misture todos os ingredientes até obter uma mistura homogênea. Monte os tacos recheando as tortilhas com a couve-flor crocante e finalize com guacamole e coentro picado. Sirva em seguida.

Canelone com vinagrete de chocolate

Ingredientes

Massa

8 folhas de massa para lasanha sem ovos

Água para cozinhar

Recheio

1 xícara de chá de palmito picado

1 xícara de chá de cogumelos fatiados

1/2 xícara de chá de alho-poró picado

1/2 xícara de chá de leite de castanha

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 colher de sopa de amido de milho

1 dente de alho picado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Vinagrete

2 colheres de sopa de vinagre balsâmico

1 colher de sopa de cacau em pó 100%

em pó 100% 2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 colher de chá de açúcar demerara

1 pitada de sal

Finalização

Folhas verdes para decorar

Azeite de oliva para regar

Modo de preparo

Em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva e refogue o alho e o alho-poró até dourarem. Adicione os cogumelos e o palmito e refogue por 5 minutos. Em um recipiente, dissolva o amido de milho no leite de castanha e despeje na frigideira, cozinhando até engrossar. Tempere com sal e pimenta-do-reino e reserve.

Em um recipiente, misture o vinagre balsâmico, o cacau em pó, o azeite, o açúcar e o sal. Mexa até obter um molho homogêneo. Após, em uma panela com água fervente, cozinhe as folhas de massa para lasanha até ficarem al dente. Recheie cada folha com o creme de palmito e cogumelos, enrolando no formato de canelone. Disponha em um prato, regue com azeite de oliva e decore com folhas verdes. Finalize com o vinagrete de chocolate e sirva.

Rolinho de berinjela com recheio cremoso e romã (Imagem: Katerininamd | Shutterstock)

Rolinho de berinjela com recheio cremoso

Ingredientes

Berinjela

2 berinjelas médias

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal a gosto

Recheio

1 xícara de chá de tofu firme

firme 2 colheres de sopa de tahine

1 colher de sopa de suco de limão

1 dente de alho picado

1 colher de chá de azeite de oliva

1/2 colher de chá de sal

Pimenta-do-reino moída a gosto

Montagem

6 tomates-cereja cortados em fatias

1/4 de xícara de chá de sementes de romã

Salsinha fresca para decorar

Modo de preparo

Corte as berinjelas em fatias finas no sentido do comprimento. Pincele cada fatia com azeite de oliva e polvilhe sal. Após, grelhe em uma frigideira antiaderente até ficarem macias e douradas. Reserve. Em um processador, bata o tofu, o tahine, o suco de limão, o alho, o azeite de oliva, o sal e a pimenta-do-reino moída até obter um creme homogêneo. Depois, coloque uma porção do recheio sobre cada fatia de berinjela e enrole. Disponha os rolinhos em um prato e decore com os tomates-cereja, as sementes de romã e a salsinha fresca. Sirva em temperatura ambiente.

Polenta com ragu de lentilhas

Ingredientes

Polenta

1 xícara de chá de fubá fino

3 xícaras de chá de água

1 xícara de chá de leite de coco

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 colher de sopa de azeite de oliva

Ragu de lentilhas

1 xícara de chá de lentilha cozida

cozida 1 cebola picada

2 dentes de alho picados

200 g de tomate pelado picado

1 colher de chá de orégano seco

1 colher de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Manjericão fresco para finalizar

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça a água e o leite de coco. Quando começar a ferver, adicione o fubá aos poucos, mexendo sempre para evitar grumos. Cozinhe por cerca de 15 minutos até engrossar. Tempere com sal, pimenta-do-reino moída e finalize com azeite.

Para o ragu, em uma panela, refogue a cebola e o alho no azeite até dourar. Adicione os tomates pelados, o orégano e tempere com sal e pimenta-do-reino moída. Acrescente a lentilha cozida e deixe apurar por 10 minutos em fogo baixo. Sirva a polenta cremosa com o ragu por cima e finalize com folhas de manjericão.