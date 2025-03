7 tipos de cebola para usar nas receitas

Nutricionista explica as variações do vegetal e como aplicar cada uma na alimentação

Com registros de cultivo no Egito há cerca de 4.000 anos, a cebola — amplamente apreciada por sua versatilidade — é um ingrediente essencial nas cozinhas de todo o mundo. Um fator que explica esse prestígio é a grande variedade de tipos do vegetal.

No mercado é possível encontrar desde a clássica cebola-branca até a mais delicada cebola-chalota. No entanto, essa diversidade geralmente gera dúvidas sobre qual escolher, especialmente considerando os benefícios e como utilizá-las na cozinha.