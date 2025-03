7 receitas com grãos para ganhar massa muscular

Empadão de grão-de-bico (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock) / Crédito: EdiCase Culinaria Tradicional

O consumo de grãos é essencial para quem busca o ganho de massa muscular, pois eles são fontes ricas de carboidratos complexos, proteínas vegetais e fibras. Alimentos como quinoa, lentilha, feijão e grão-de-bico fornecem energia de forma gradual, garantindo disposição para treinos intensos e auxiliando na recuperação muscular. Por isso, confira 7 receitas deliciosas com grãos para você incluir na dieta e aumentar a hipertrofia!

Empadão de grão-de-bico Ingredientes 300 g de grão-de-bico cozido

1 kg de peito de frango desfiado e cozido

desfiado e cozido 200 ml de creme de ricota

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

Água para cozinhar

Sal e azeite a gosto

Farinha de trigo integral para enfarinhar Modo de preparo No liquidificador, coloque o grão-de-bico e bata até ficar homogêneo. Acrescente, aos poucos, o azeite e a água e bata até obter uma massa lisa. Depois, divida a massa em duas partes iguais e reserve. Unte uma assadeira com fundo removível com azeite e enfarinhe com farinha de trigo, disponha metade da massa sobre ela. Reserve.

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte o frango e refogue por 5 minutos. Desligue o fogo, junte o creme de ricota e o sal e misture bem. Depois, com a ajuda de uma colher, disponha o recheio sobre a massa e espalhe bem. Cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida. Quinoa com legumes Ingredientes 1 xícara de chá de quinoa

1 xícara de chá de vagem picada

1 cebola descascada e picada

2 colheres de sopa de alho-poró fatiado

1 cenoura descascada e ralada

1 xícara de chá de couve-flor picada

Sal, pimenta-do-reino moída, tomilho, salsinha e azeite a gosto

Água para cozinhar Modo de preparo Em uma panela, coloque a vagem e a couve-flor e cubra com água. Leve ao fogo médio para cozinhar até ficar al dente. Desligue o fogo, descarte a água e reserve. Em outra panela, cubra a quinoa com água e leve ao fogo médio até secar completamente e ficar macia. Desligue o fogo e reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Junte a cebola e o alho-poró e refogue até ficar transparente. Acrescente a vagem, a couve-flor, a cenoura, a quinoa, a salsa, o tomilho, a pimenta-do-reino e o sal e misture bem. Desligue o fogo e sirva em seguida. Risoto de lentilha Ingredientes 1 xícara de chá de lentilha cozida e escorrida

cozida e escorrida 1 xícara de chá de arroz arbóreo

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e picados

1 cenoura descascada e ralada

1/2 xícara de chá de vinho branco seco

1 l de caldo de legumes quente

Sal, pimenta-do-reino moída, salsinha picada e azeite a gosto

Água para cozinhar Modo de preparo Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola, o alho e a cenoura até ficarem macios. Acrescente o arroz arbóreo e refogue por 3 minutos. Adicione o vinho branco e mexa até evaporar. Aos poucos, acrescente o caldo de legumes, mexendo constantemente até o arroz amaciar. Misture a lentilha ao risoto e continue adicionando o caldo até que o arroz esteja totalmente cozido. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Finalize com salsinha picada e sirva em seguida.

Salada de feijão-fradinho (Imagem: Foodio | Shutterstock) Salada de feijão-fradinho Ingredientes 200 g de feijão-fradinho

1 cebola-roxa descascada e picada

1 pimentão vermelho sem sementes e picado

1 tomate sem sementes e picado

sem sementes e picado 1 colher de sopa de suco de limão

Sal, azeite e salsinha picada a gosto

Água Modo de preparo Em um recipiente, deixe o feijão-fradinho de molho em água por 8 horas. Depois, lave em água corrente, escorra e coloque em uma panela de pressão. Cubra com água, tampe e leve ao fogo médio por 8 minutos, após pegar pressão. Desligue o fogo, espere a pressão sair, abra a panela, descarte a água e espere esfriar. Transfira os grãos para um recipiente, adicione a cebola-roxa, o pimentão e o tomate e misture bem. Tempere com sal, azeite e suco de limão. Finalize polvilhando com a salsinha e sirva em seguida. Hambúrguer de lentilha Ingredientes 1 xícara de chá de lentilha

1/2 xícara de chá de aveia em flocos

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e picados

1 cenoura descascada e ralada

2 colheres de sopa de farinha de linhaça

1 colher de chá de páprica defumada

1 colher de chá de cominho em pó

Sal, azeite e pimenta-do-reino moída a gosto

Água Modo de preparo Em uma panela, cubra a lentilha com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar macia. Escorra e reserve. Em uma frigideira, refogue a cebola, o alho e a cenoura até ficarem macios. No processador, coloque a lentilha, a aveia, o refogado, a farinha de linhaça e os temperos. Processe até obter uma mistura homogênea. Com as mãos, modele a massa em formato de hambúrgueres. Em seguida, unte uma frigideira com azeite, leve ao fogo médio e grelhe os hambúrgueres até dourarem. Sirva em seguida.