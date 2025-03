6 receitas de sobremesas veganas sem glúten

Em uma panela, coloque o leite de soja, o leite de coco, o melado, o ágar-ágar, a essência de baunilha e o café e misture bem. Leve ao fogo médio até levantar fervura, mexendo sempre. Desligue o fogo, distribua a mistura em taças e leve à geladeira até ficar firme. Após, retire da geladeira, desenforme com cuidado e decore com o chocolate derretido e os grãos de café. Sirva em seguida.

Modele pequenas bolinhas de massa e coloque em uma assadeira forrada com papel-manteiga. Achate-as levemente com um garfo para formar a textura característica dos biscoitos de amendoim. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 10-12 minutos ou até que fiquem ligeiramente dourados nas bordas. Deixe esfriar um pouco e sirva em seguida.

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes secos, exceto o fermento químico, e misture bem. Adicione o óleo de coco e o leite de coco e mexa até obter uma massa homogênea. Por último, coloque o fermento e misture para incorporar. Unte uma assadeira com óleo de coco e enfarinhe com farinha de arroz, disponha a massa e leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Desligue o forno, espere esfriar, desenforme com cuidado e reserve.

Trufa de damasco com coco

Ingredientes

1 xícara de chá de damasco seco

seco 1 xícara de chá de coco ralado

30 g de farinha de soja

1/4 de xícara de chá de água

Óleo de coco para untar

Coco ralado para polvilhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma massa lisa e firme. Após, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de uma bolinha. Repita o processo com toda a massa e disponha um recipiente untado com óleo de coco. Leve à geladeira por 20 minutos. Polvilhe com coco ralado e sirva em seguida.

Brownie de batata-doce e cacau

Ingredientes

300 g de batata-doce cozida e amassada

cozida e amassada 3 colheres de sopa de cacau em pó

1/2 xícara de chá de açúcar mascavo

1/2 xícara de chá de farinha de arroz

1/4 de xícara chá de óleo de coco

1 colher de chá de essência de baunilha

1/4 de colher de chá de sal

100 ml de leite de coco

1/2 colher de chá de bicarbonato de sódio

1/4 de xícara de chá de nozes picadas

Modo de preparo

Em uma tigela, misture a batata-doce com o açúcar mascavo, o óleo de coco, a essência de baunilha, o cacau em pó e o sal. Mexa bem até que todos os ingredientes estejam incorporados. Acrescente a farinha de arroz, o bicarbonato e o leite de coco e mexa até obter uma massa homogênea. Adicione as nozes e mexa novamente.

Espalhe a massa uniformemente em uma forma forrada com papel-manteiga. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 30-35 minutos ou até que, ao inserir um palito no centro, ele saia limpo. Após retirar do forno, deixe esfriar na forma por alguns minutos antes de cortar em pedaços. Sirva em temperatura ambiente ou gelado.