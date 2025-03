6 dicas para tratar a queimadura de sol

Ir à praia ou tomar banho de piscina, esses são alguns dos passatempos favoritos de quem deseja se refrescar durante os dias de calor. No entanto, antes de expor o corpo ao sol, é importante lembrar dos cuidados com a pele para prevenir desconfortos, como a queimadura solar, uma reação inflamatória aguda que ocorre após a superexposição à radiação ultravioleta.

De acordo com o Dr. Daniel Cassiano, diretor de Comunicação da Sociedade Brasileira de Dermatologia – Regional São Paulo (SBD-RESP), não é só a herpes simples que pode afetar a qualidade da pele. “Além disso, a exposição crônica ao sol acelera o envelhecimento cutâneo, representado pela flacidez e perda de viço da pele, e provoca manchas brancas e marrons nas áreas expostas. Ademais, o principal fator de risco para o câncer de pele é a radiação UV. Dessa maneira, se proteger do sol evita essas consequências para a saúde da pele”, alerta.

Quando a pele sofre uma queimadura solar, é importante tomar medidas rápidas para minimizar os danos. “É recomendável agir rapidamente, saindo do sol. A partir disso, evitar a exposição solar nessa área é fundamental. Também orientamos usar roupas largas de algodão que permitam que a pele ‘respire’ sobre as áreas queimadas de sol”, explica o Dr. Daniel Cassiano.

Em casos mais brandos, há uma série de medidas para aliviar o desconforto e ajudar no processo de cicatrização da pele após queimaduras solares. A seguir, confira as indicações dos dermatologistas:

É importante conter a vontade de estourar as bolhas, caso elas surjam. “Não é indicado estourar bolhas, pois isso pode levar a infecção e cicatrizes. Elas se resolverão sozinhas depois de alguns dias. Enquanto isso, trate a pele com cuidado”, completa a dermatologista.

No entanto, se a queimadura solar for mais grave, pode haver complicações que exigem cuidados médicos específicos. “Em caso de infecção das queimaduras com o aparecimento de pus, é necessário antibiótico”, conta o dermatologista. O corticoide também pode ser necessário, sendo prescrito por um médico.

Invista em proteção solar

A principal dica para evitar queimaduras solares é ir à praia ou estar em exposição solar direta nos horários recomendados: até às 10 horas da manhã e depois das 16 horas, pois existe uma menor incidência da radiação ultravioleta B. “No período das 10h às 16h, a combinação da radiação ultravioleta B com a radiação ultravioleta A, de raios mais curtos e mais longos, aumenta o risco não só de queimadura como de outros danos”, comenta o Dr. Daniel Cassiano.

Além desses horários, o filtro solar deve ser aplicado 30 minutos antes da exposição solar direta, além de ter FPS de no mínimo 30. “Por fim, além do uso de chapéus, bonés e roupas com FPS, é recomendada a reaplicação do protetor, na quantidade correta, a cada 2 horas ou após entrar na água”, finaliza a Dra. Jade Cury.

Por Guilherme Zanette