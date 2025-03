5 receitas práticas com tulipa de frango

Tulipa de frango grelhada (Imagem: Norberto Marques | Shutterstock) / Crédito: EdiCase Culinaria Tradicional

As tulipas de frango são uma opção versátil e deliciosa para diversas preparações. Com carne suculenta e sabor marcante, elas harmonizam perfeitamente com uma ampla variedade de temperos e molhos. Seja em um jantar casual ou em uma ocasião especial, as tulipas de frango podem ser o destaque do prato, com seu sabor irresistível e textura macia. Por isso, confira 5 receitas práticas com essa proteína. Tulipa de frango grelhada Ingredientes 1 kg de tulipas de frango

2 dentes de alho picados

1 colher de sopa de azeite

Suco de 1 limão

1 colher de sopa de mostarda

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto Modo de preparo Em um recipiente, tempere as tulipas de frango com o alho, o azeite, o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino. Deixe marinar por 1 hora. Coloque as tulipas em uma grelha preaquecida e asse por aproximadamente 20 minutos, virando-as a cada 5 minutos, até que fiquem douradas e bem cozidas. Antes de finalizar, pincele as tulipas com a mostarda e grelhe-as até dourarem. Retire da grelha e sirva em seguida.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Dica: sirva com vinagrete e farofa.

Tulipa de frango crocante Ingredientes 1 kg de tulipa de frango

1 colher de sopa de sal

1 colher de chá de páprica

1 colher de chá de alho picado

1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída

1 xícara de chá de farinha de trigo

1/2 xícara de chá de amido de milho

1 ovo

1/2 xícara de chá de leite

Óleo para fritar Modo de preparo Em um recipiente, tempere as tulipas com sal, páprica, alho e pimenta-do-reino. Deixe marinar por 20 minutos. Em uma tigela, misture a farinha de trigo com o amido de milho e reserve. Em outro recipiente, bata o ovo com o leite até obter uma mistura homogênea. Passe cada tulipa na mistura de ovo e depois na mistura de farinha, pressionando bem para aderir. Em uma frigideira funda, aqueça o óleo em fogo médio e frite as tulipas até ficarem bem douradas e crocantes. Retire-as do fogo e coloque em um recipiente forrado com papel-toalha. Sirva em seguida. Tulipa de frango ao molho de maracujá Ingredientes 1 kg de tulipa de frango

1/2 xícara de chá de polpa de maracujá sem sementes

sem sementes 2 colheres de sopa de mel

1 colher de sopa de manteiga

1 colher de chá de amido de milho

2 dentes de alho picados

1 colher de chá de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

2 colheres de sopa de água para diluir o amido de milho Modo de preparo Em um recipiente, tempere as tulipas com sal, pimenta-do-reino e alho. Deixe marinar por aproximadamente 30 minutos. Aqueça uma frigideira com azeite em fogo baixo e doure as tulipas de todos os lados. Reserve. Na mesma frigideira, derreta a manteiga e adicione a polpa do maracujá e o mel. Misture bem e acrescente o amido de milho dissolvido na água, mexa até o molho engrossar levemente. Volte as tulipas para a frigideira, misture bem no molho e deixe cozinhar por mais 5 minutos. Sirva em seguida. Tulipa de frango com molho oriental (Imagem: DronG | Shutterstock)