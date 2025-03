5 receitas para o almoço ricas em fibras

Feijão-fradinho com legumes (Imagem: from my point of view | Shutterstock) / Crédito: EdiCase

Se você busca refeições equilibradas, saborosas e que ainda ajudam na digestão, as receitas ricas em fibras são ideais para você. Isso porque as fibras são fundamentais para a saúde do intestino, proporcionando saciedade e contribuindo para o bem-estar. Além disso, elas também ajudam a reduzir os níveis de colesterol ruim (LDL) e controlam a glicemia. Abaixo, confira 5 receitas ricas em fibras irresistíveis para você tornar o seu almoço mais nutritivo!

Feijão-fradinho com legumes Ingredientes 1 xícara de chá de feijão-fradinho cozido

1 l de caldo de legumes

1/2 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

1 tomate sem sementes e picado

1/2 pimentão vermelho sem sementes e picado

1 cenoura descascada e cortada em cubos

2 pedaços de abóbora cabotiá picados

picados 1 colher de sopa de azeite de oliva

1 colher de chá de páprica defumada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Salsinha picada para finalizar Modo de preparo Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Adicione o tomate, o pimentão vermelho, a cenoura e a abóbora e refogue até ficarem macios. Acrescente o feijão-fradinho, o caldo de legumes, a páprica defumada, o sal e a pimenta-do-reino e cozinhe por 20 minutos. Desligue o fogo e finalize com a salsinha. Sirva em seguida.

Arroz com lentilha e cebola caramelizada Ingredientes 1 xícara de chá de lentilha

1 xícara de chá de arroz integral

2 cebolas descascadas e fatiadas

3 colheres de sopa de azeite de oliva

1 dente de alho descascado e amassado

1 colher de chá de cominho em pó

1 colher de chá de páprica defumada

3 xícaras de chá de água quente

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água para cozinhar a lentilha Modo de preparo Em água corrente, lave a lentilha e disponha em uma panela. Cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar por 15 minutos. Desligue o fogo, escorra a água e reserve. Em uma frigideira, coloque 2 colheres de sopa de azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente as cebolas e reduza o fogo. Refogue até dourarem e ficarem caramelizadas. Desligue o fogo e reserve. Em uma panela, coloque o restante do azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Junte o alho e doure. Coloque o arroz integral e mexa por 1 minuto. Adicione o cominho e a páprica e mexa para incorporar. Acrescente a lentilha escorrida, o sal, a pimenta-do-reino e 3 xícaras de chá de água. Cozinhe até secar. Desligue o fogo e transfira para uma travessa. Disponha as cebolas caramelizadas sobre o arroz e misture. Sirva em seguida. Hambúrguer de brócolis Ingredientes Floretes de 1 de brócolis picados

2 ovos

1 xícara de chá de farelo de aveia

1/2 xícara de chá de queijo feta esfarelado

1/2 xícara de chá de cebola-branca descascada e picada

1 colher de chá de gergelim

1 pitada de sal

Azeite de oliva para untar Modo de preparo Em um recipiente, coloque o brócolis e os ovos e misture. Adicione o farelo de aveia, o queijo, cebola-branca, o gergelim e o sal e mexa para incorporar. Após, com a ajuda de uma colher, pegue pequenas porções de massa e modele no formato de hambúrgueres. Disponha em uma assadeira untada com azeite de oliva e leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.