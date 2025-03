5 receitas fáceis de queijo vegano

Em um liquidificador ou processador, coloque a mandioca amassada, a água do cozimento, o polvilho doce, o polvilho azedo, o azeite, a levedura nutricional, o sal e o alho em pó. Bata até obter uma mistura cremosa e sem grumos. Transfira a mistura para uma panela antiaderente e leve ao fogo baixo. Mexa constantemente até que a mistura engrosse e adquira a consistência elástica característica da muçarela. Retire do fogo e transfira o queijo para um recipiente untado com óleo. Deixe esfriar em temperatura ambiente e, em seguida, leve à geladeira por pelo menos 1 hora para firmar. Sirva em seguida.

No liquidificador ou processador de alimentos, coloque a castanha-do-pará, a levedura nutricional, o sal e o alho em pó. Bata até que a mistura fique com uma textura de pó fino, semelhante ao queijo parmesão ralado. Transfira o queijo vegano para um pote de vidro com tampa e armazene na geladeira. Conserve até 2 semanas.

Queijo vegano de batata

Ingredientes

2 batatas descascadas e cortadas em cubos

1/2 xícara de chá de castanha-de-caju crua, deixada de molho por pelo menos 4 horas

crua, deixada de molho por pelo menos 4 horas 2 colheres de sopa de azeite de oliva

2 colheres de sopa de suco de limão

2 colheres de sopa de levedura nutricional

1 colher de chá de sal

1/2 colher de chá de alho em pó

1/2 colher de chá de cebola em pó

1/2 colher de chá de páprica defumada

Água

Modo de preparo

Em uma panela, cubra as batatas com água e leve ao fogo médio para cozinharem até ficarem macias. Escorra e reserve. Escorra as castanhas-de-caju e coloque-as no processador de alimentos. Adicione as batatas cozidas, o azeite de oliva, o suco de limão, a levedura nutricional, o sal, o alho em pó, a cebola em pó e a páprica defumada. Bata tudo até obter uma mistura cremosa e homogênea. Transfira a mistura para um recipiente e leve à geladeira por algumas horas para firmar. Sirva em seguida.

Queijo vegano de castanha-de-caju

Ingredientes

1 xícara de chá de castanha-de-caju crua

1/4 de xícara de chá de suco de limão

1/4 de xícara de chá de azeite de oliva

1/4 de xícara de chá de água

2 colheres de sopa de levedura nutricional

1 colher de chá de sal

Água

Modo de preparo

Em um recipiente com água, deixe as castanhas-de-caju de molho por aproximadamente 4 horas. Após, escorra a água e bata as castanhas-de-caju no liquidificador. Adicione o suco de limão, o azeite de oliva, a água, a levedura nutricional e o sal. Bata novamente obter uma mistura cremosa e homogênea. Se necessário, adicione água em pequenas quantidades para obter a consistência desejada. Transfira a mistura para um recipiente e leve à geladeira por algumas horas para firmar. Sirva em seguida.