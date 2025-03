5 dicas para sair do sedentarismo e praticar atividade física

As atividades físicas têm ganhado destaque nas redes sociais, com influenciadores digitais compartilhando suas rotinas de exercícios. Esse “boom” tem inspirado o público a investir no bem-estar do corpo e a produzir conteúdos semelhantes.

No entanto, ter uma vida ativa vai muito além do status para postar — impacta diretamente a saúde, como mostram dados da Organização das Nações Unidas (ONU), que alertam que quase meio bilhão de pessoas desenvolverão doenças cardíacas, obesidade ou outras condições de saúde entre 2020 e 2030 devido à falta de atividade física.