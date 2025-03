Veja os sintomas e como prevenir o câncer renal 

O câncer renal é uma doença que merece atenção (Imagem: SP Creative Studio | Shutterstock) / Crédito: EdiCase

A Agência Internacional de Pesquisa em Câncer, vinculada à Organização Mundial de Saúde, estima que mais de 430 mil pessoas são diagnosticadas com câncer renal todos os anos no mundo. Desse total, quase 180 mil pessoas morrem anualmente em decorrência da doença. No Brasil, cerca de 10 mil pacientes morreram em decorrência da condição entre 2019 e 2021, segundo a Sociedade Brasileira de Urologia. Considerada uma doença silenciosa, o câncer renal, também conhecido como câncer de rim, muitas vezes é descoberto em estágio mais avançado, quando a saúde já está prejudicada. Para alertar a população, a campanha Março Vermelho ressalta a importância das informações sobre essa condição, como sintomas, diagnóstico e formas de prevenção.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Principais sintomas do câncer renal Os principais sintomas geralmente não aparecem na fase inicial da doença, tornando o diagnóstico do câncer renal precoce ainda mais difícil. De todo modo, é importante ficar atento se há sangue na urina (hematúria) e dor na região lombar — abaixo das costelas —, especialmente persistente ou sem causa aparente. Outros sinais incluem cansaço extremo, falta de apetite, perda de peso, febre sem explicação, inchaço nas pernas ou tornozelos.

O diagnóstico do câncer renal geralmente começa com a avaliação dos sintomas e o histórico médico do paciente, seguido de exames de imagem para identificar possíveis alterações nos rins. A ultrassonografia abdominal é um dos primeiros exames solicitados, pois permite visualizar a presença de nódulos ou massas suspeitas. Fatores de risco O câncer renal ocorre quando células anormais se multiplicam de forma descontrolada nos rins, formando um tumor. As causas exatas da doença ainda não são totalmente compreendidas, mas diversos fatores podem aumentar o risco de desenvolvimento. Homens a partir dos 50 anos são os que têm maior predisposição à doença. Mas outros fatores podem contribuir para o desenvolvimento do câncer renal, seja em indivíduos do sexo masculino ou feminino. O tabagismo é o primeiro deles. As substâncias tóxicas do cigarro aumentam o risco de mutações nas células dos rins.

A obesidade também é preocupante, já que o excesso de peso pode alterar o funcionamento hormonal e prejudicar a saúde renal. A hipertensão é outro agravante, pois ao danificar os vasos sanguíneos, favorece o surgimento da doença. Quem tem histórico familiar de câncer renal ou outras doenças crônicas nos rins também fica mais suscetível à enfermidade. O consumo de água é essencial para ajudar a manter a saúde renal (Imagem: Studio Romantic | Shutterstock) Consumo de água para a prevenção Segundo Janaiara Moreira Sebold Berbel, coordenadora do curso de Nutrição do Centro Universitário Integrado de Campo Mourão (PR), a ingestão de água é fundamental para ajudar na prevenção do câncer renal. “Beber água ajuda a diluir toxinas na urina, promove a eliminação e reduz o tempo de contato dessas substâncias com o revestimento do trato urinário. Isso tende a diminuir o risco de danos celulares que podem levar ao desenvolvimento de câncer renal”, explica.

As recomendações gerais sugerem a ingestão de dois a três litros de água por dia para adultos saudáveis. No entanto, é possível ser mais específico e utilizar um cálculo simples: basta multiplicar 35 (que seria a quantidade de ml) pelo peso do indivíduo e depois dividir por mil. Para uma pessoa com 80 quilos, por exemplo, o indicado seria 2,8 litros de água por dia (35 ml x 80 kg = 2.800 / 1.000 = 2,8). Contudo, Janaiara Moreira Sebold Berbel lembra que vários fatores influenciam a necessidade hídrica. Por isso, é necessário buscar ajuda de profissional de saúde para ter a orientação mais correta. “Uma criança e um idoso necessitam de hidratações diferentes, em virtude da situação fisiológica em que cada um está”, comenta. A coordenadora do curso de Nutrição do Integrado reforça que beber água, mesmo sem ter sede, é essencial. “A sede é um sinal de que o corpo já está começando a ficar desidratado. Isso pode comprometer o equilíbrio hídrico, necessário para as funções vitais”, salienta.

Cuidado com a alimentação para prevenir o câncer renal A prevenção do câncer renal envolve a adoção de hábitos saudáveis que ajudam a reduzir os fatores de risco associados à doença. Além disso, o cuidado com a alimentação contribui para a manutenção do peso adequado e reduz a inflamação no organismo. A seguir, Janaiara Moreira Sebold Berbel lista algumas dicas. 1. Consuma frutas e vegetais diariamente Frutas e vegetais são ricos em antioxidantes, vitaminas e minerais que ajudam a proteger as células dos danos oxidativos, diminuindo o risco de câncer e doenças renais. 2. Prefira grãos integrais Arroz integral, quinoa e aveia, por exemplo, são ricos em fibras, ajudando a manter a saúde geral e a reduzir a inflamação.