5 benefícios da couve para a saúde e como consumi-la

A couve, verdura de folhas verde-escuras comum na culinária brasileira, é um alimento rico em nutrientes e repleto de benefícios para a saúde, especialmente para o bom funcionamento do intestino e o fortalecimento do sistema imunológico.

1. Favorece o trânsito intestinal

A couve é rica em fibras, um nutriente essencial para a saúde intestinal. Isso porque elas auxiliam na formação do bolo fecal e estimulam os movimentos do intestino, facilitando a eliminação das fezes e prevenindo a constipação.

2. Contribui para a imunidade

O intestino é considerado o primeiro mecanismo de defesa do organismo. Quando a flora intestinal está equilibrada e o intestino funciona adequadamente, o corpo todo se beneficia. Além disso, a couve é fonte de antioxidantes, como a vitamina C, que combatem os radicais livres, moléculas instáveis que podem danificar as células do corpo e contribuir para o desenvolvimento de doenças.

3. Ajuda a prevenir a anemia

A couve é rica em ferro, cálcio, vitamina C, vitamina K e ácido fólico, nutrientes importantes para a produção e fortificação das células sanguíneas, ajudando na prevenção da anemia.