6 benefícios da abobrinha para a saúde e como incluí-la na dieta

A abobrinha é um vegetal versátil que pode ser incorporado às refeições de diversas formas (Imagem: Cucurbita pepo | Shutterstock) / Crédito: EdiCase

A abobrinha é um vegetal versátil que pertence à família Cucurbitaceae, a mesma das abóboras e dos pepinos. Existem diversas variedades, incluindo a abobrinha italiana (Cucurbita pepo var. cylindrica), a abobrinha redonda (Cucurbita pepo var. giromontiina), a abobrinha amarela e até híbridos que combinam características diferentes. Embora todas compartilhem valores nutricionais semelhantes, cada uma possui pequenas variações em sabor, textura e concentração de nutrientes. Seja na versão verde-clara, escura ou amarela, a abobrinha é um alimento leve e repleto de vantagens para a saúde. Descubra 6 benefícios desse vegetal e como incluí-lo de forma prática no dia a dia!

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora 1. Contribui para a hidratação e tem poucas calorias A desidratação pode causar fadiga, dores de cabeça e prejudicar o funcionamento do organismo. Por isso, além do consumo de água, ingerir alimentos ricos em água é essencial para manter o corpo hidratado e equilibrado. A abobrinha se destaca nesse aspecto, pois contém 96,5% de água e apenas 14 kcal por 100 g, sendo uma excelente escolha para quem deseja uma alimentação leve e nutritiva.

Além de ajudar na hidratação, esse vegetal é ideal para quem busca controlar o peso, pois oferece volume às refeições sem acrescentar muitas calorias. Seu alto teor de água também favorece a digestão e auxilia no funcionamento intestinal. 2. Fortalece o sistema imunológico Ter um sistema imunológico fortalecido é essencial para evitar infecções e outras doenças. A abobrinha contribui para essa defesa natural por conter vitamina C e ferro, dois nutrientes importantes para a resposta imunológica. De acordo com a tabela nutricional do USDA (Departamento de Agricultura dos Estados Unidos), 100 g de abobrinha italiana fornecem 17,9 mg de vitamina C, um nutriente essencial para a produção de glóbulos brancos, responsáveis por combater microrganismos invasores. Além disso, a vitamina C atua como antioxidante, protegendo as células contra danos e ajudando a reduzir processos inflamatórios.

O ferro, presente na quantidade de 0,4 mg por 100 g, é fundamental para a formação da hemoglobina, proteína que transporta oxigênio pelo corpo. Quando há deficiência desse mineral, a imunidade pode ser comprometida, deixando o organismo mais suscetível a infecções. 3. Ajuda a reduzir inflamações no corpo A inflamação crônica pode estar associada a diversas condições de saúde, como artrite, doenças autoimunes e problemas intestinais. Alguns compostos naturais presentes na abobrinha podem contribuir para a redução desses processos inflamatórios. Um estudo publicado na revista Fitoteraphy, intitulado “Two new ent-kaurane-type diterpene glycosides from zucchini (Cucurbita pepo L.) seeds“, analisou as sementes da abobrinha (Cucurbita pepo L.) e identificou compostos chamados diterpenos e esteroides, que possuem ação anti-inflamatória.

Os pesquisadores testaram essas substâncias em células do sistema imunológico de camundongos e observaram que elas reduziram a produção de óxido nítrico (NO), um composto inflamatório. Esses achados sugerem que o consumo de abobrinha pode ter efeitos positivos na regulação da inflamação no corpo. Embora o estudo tenha sido conduzido em modelos experimentais, ele destaca o potencial desse vegetal para auxiliar na manutenção da saúde. A abobrinha possui compostos antioxidantes capazes de beneficiar o organismo (Imagem: New Africa | Shutterstock) 4. Atua na proteção celular A exposição a radicais livres pode causar danos ao DNA e favorecer o desenvolvimento de doenças degenerativas, incluindo o câncer. Por sua vez, determinados compostos antioxidantes da abobrinha podem ajudar a proteger as células contra esses efeitos prejudiciais.

Um estudo publicado na revista Nutrients, intitulado “Role of Zucchini and Its Distinctive Components in the Modulation of Degenerative Processes: Genotoxicity, Anti-Genotoxicity, Cytotoxicity and Apoptotic Effects“, avaliou os impactos da abobrinha em células humanas e em um modelo biológico com a mosca Drosophila melanogaster. Os resultados indicaram que os compostos presentes no vegetal ajudaram a reduzir os danos ao DNA e inibiram o crescimento de células cancerígenas HL60 (leucemia). Embora mais pesquisas sejam necessárias para entender melhor esses efeitos, o estudo sugere que a abobrinha pode desempenhar um papel benéfico na proteção celular. Contudo, é importante lembrar que o consumo da abobrinha não substitui o acompanhamento e o tratamento médico, bem como bons hábitos de vida.