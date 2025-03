6 técnicas para afastar energias negativas

Técnicas simples driblam os efeitos das energias negativas e mantém a motivação para atividades diárias (Imagem: PeopleImages.com | Shutterstock) / Crédito: EdiCase

Você já se sentiu desanimado, cansado ou com dores inexplicáveis? Esses podem ser sinais de que energias negativas estão afetando o seu corpo. Por isso, além de consultar um médico, é importante encontrar maneiras de combatê-las para garantir uma melhor qualidade de vida e motivação nas atividades diárias. Nesse sentido, a influenciadora Nanda Silveira, especialista em Lei da Atração, compartilha as 6 melhores técnicas para se proteger das forças negativas. Confira!

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora 1. Aprenda a dizer não Quando você aprende a dizer não, tudo fica mais fácil. Existem vários lugares e companhias que tiram completamente o nosso ânimo. Isso porque pessoas, ambientes e situações influenciam muito a nossa energia. Além disso, dizer não pode ser uma terapia, porque você começa a se respeitar mais, sem achar que a opinião do outro tem mais importância que sua paz. Isso faz muita diferença.

2. Ouça frequências energéticas Você pode fazer isso quando estiver sentindo sua energia lá embaixo ou, até mesmo, todos os dias para sempre proteger sua energia. Essas frequências têm efeito sobre a água e, como nosso corpo é composto por 70% de água, com toda certeza tem grande influência sobre a gente. Escute o máximo que você puder! A música dá um soninho, ela te relaxa. É maravilhoso. 3. Tampe o seu umbigo É um clássico, muita gente já faz. Mas muitos ainda não sabem como fazer isso da maneira correta. O umbigo é uma grande entrada e saída de energia, então, quando tampado, você impede que energias externas entrem. No entanto, uma questão muito importante é que não se pode ficar com o umbigo tampado 100% do tempo. Só se deve fazer isso em situações adversas, por exemplo, em hospitais, cemitérios, encontro com pessoas indesejadas e derivados. Proteja seu umbigo, mas escolha a ocasião correta.

Mantras são afirmações positivas que atraem o que desejamos (Imagem: Teo Tarras | Shutterstock) 4. Escute mantras de proteção energética Os mantras são compostos por afirmações positivas, usando pensamentos e intenções para atrair as coisas que você deseja. Você pode escutar vários, pois os mantras têm uma frequência no fundo, e isso aumenta nossos sentimentos positivos, como de esperança. Além disso, eles ajudam na Lei da Atração. 5. Banho energético Entre no banho e coloque uma frequência energética para ouvir, porque, como dito anteriormente, ela tem um impacto sobre a água. Deixe o celular no mudo ou longe de você para que as notificações não atrapalhem o processo nem te incomodem ou te distraiam.