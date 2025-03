8 vitaminas proteicas para melhorar o resultado do treino

Aprenda a preparar receitas saborosas e cremosas para ajudar no ganho de massa magra

As vitaminas proteicas podem ser grandes aliadas para quem busca melhores resultados na academia, pois fornecem proteínas de rápida absorção, essenciais para a recuperação muscular. Durante o treino, os músculos sofrem microlesões que precisam ser reparadas para crescerem e se fortalecerem, e a proteína é um dos principais nutrientes nesse processo. Além disso, essas bebidas ajudam a aumentar a saciedade, prevenindo o consumo excessivo de calorias e auxiliando no controle do peso.

A seguir, confira 8 receitas de vitaminas proteicas repletas de sabor para você inserir na sua dieta!