5 receitas de cupim bovino para o almoço

Coloque o cupim em uma panela de pressão e cubra com água. Adicione 1 colher de chá de sal e leve ao fogo médio. Cozinhe por 40 minutos após pegar pressão. Retire a carne da panela e deixe escorrer. Seque bem a carne com papel-toalha. Em um recipiente, misture o azeite, a pimenta-do-reino, a páprica, o alho, a mostarda e o vinho tinto. Espalhe essa mistura por toda a peça, massageando para o tempero aderir.

Em um recipiente, tempere a carne com sal, pimenta-do-reino e páprica. Em fogo médio, aqueça o azeite na panela de pressão e sele os pedaços de cupim até dourar. Retire a carne e na mesma panela adicione as cebolas, o alho e o açúcar mascavo, mexendo até caramelizar. Volte o cupim para a panela, acrescente o caldo de carne e o molho de soja. Tampe e cozinhe por 45 minutos após pegar pressão. Deixe a pressão sair naturalmente, abra a panela e sirva a carne com o molho por cima.

Aqueça uma frigideira grande e sele a carne, em fogo médio, de todos os lados até formar uma crosta dourada. Transfira para uma assadeira, adicione o alecrim e espalhe a manteiga sobre a carne. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 20 a 30 minutos para um ponto rosado. Retire do forno e cubra com papel-alumínio. Deixe descansar por 15 minutos antes de fatiar.

Coloque a carne em uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 3 horas, regando ocasionalmente com o vinho tinto e a manteiga derretida. Retire o papel-alumínio, aumente a temperatura para 220 °C e deixe assar por mais 30 minutos para formar a crosta crocante. Retire do forno, deixe descansar por 10 minutos e fatie antes de servir.

Em uma tigela grande, tempere o cupim com sal, pimenta-do-reino, páprica defumada, alho amassado e mostarda dijon. Adicione o vinho tinto, o alecrim e as folhas de louro, certificando-se de que a carne esteja bem coberta. Cubra e leve à geladeira por pelo menos 6 horas. Retire o cupim da marinada e reserve o líquido.

Aqueça uma panela de pressão com azeite e manteiga e sele, em fogo médio, a carne de todos os lados até formar uma crosta dourada. Adicione as cebolas e refogue até ficarem macias. Acrescente o líquido da marinada e o caldo de carne. Tampe a panela e cozinhe em fogo médio por cerca de 1h30 a 2 horas após pegar pressão, até a carne ficar bem macia.

Após, transfira o cupim cozido para uma assadeira e regue com o caldo do cozimento. Distribua os gomos de batata ao redor da carne e tempere com um fio de azeite e sal. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 40 minutos, virando as batatas na metade do tempo para ficarem bem douradas.

Retire do forno e deixe descansar por 10 minutos antes de fatiar. Sirva o cupim fatiado acompanhado da batata rústica e regado com o molho do cozimento.