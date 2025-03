5 séries curtas para maratonar na Netflix

A Netflix tem um catálogo repleto de produções que, em poucos episódios, entregam emoção, mistério e cenas memoráveis (Imagem: Hamara | Shutterstock) / Crédito: EdiCase

Nem sempre há tempo disponível para encarar séries longas, mas isso não significa abrir mão de boas histórias. A Netflix tem um catálogo repleto de produções que, em poucos episódios, entregam emoção, mistério e cenas memoráveis. Com elencos renomados, roteiros bem amarrados e tramas que surpreendem, elas garantem emoção na medida certa. Se você busca uma maratona rápida e marcante, confira esta lista especial! 1. Maniac (2018) Em “Maniac”, um experimento farmacêutico leva dois estranhos a realidades surreais e inesperadas (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Essa produção de ficção científica, dirigida por Cary Joji Fukunaga, acompanha Annie (Emma Stone) e Owen (Jonah Hill), dois estranhos que participam de um experimento farmacêutico revolucionário. O teste promete curar qualquer transtorno mental sem terapia, mas rapidamente se transforma em uma jornada surreal pela mente dos personagens. Com 10 episódios e uma mistura intrigante de drama, comédia e sci-fi, "Maniac" é uma série emocionalmente envolvente.

2. Olhos que Condenam (2019) Em “Olhos que Condenam”, a luta por justiça revela um dos casos mais chocantes do sistema judicial norte-americano (Imagem: Reprodução digital | Netflix) Dirigida por Ava DuVernay, essa minissérie dramática de quatro episódios conta a impactante história real dos “Cinco do Central Park”, um grupo de adolescentes negros injustamente condenados por um crime brutal em Nova York, em 1989. A narrativa acompanha os desdobramentos do caso, desde a investigação controversa até as injustiças do sistema judicial. Com atuações marcantes de Jharrel Jerome, Asante Blackk e Michael K. Williams, a série recebeu aclamação crítica e venceu o Emmy de Melhor Ator para Jerome. 3. A Vida e a História de Madam C.J. Walker (2020) Em “A Vida e a História de Madam C.J. Walker”, conhecemos a trajetória inspiradora da primeira mulher negra milionária dos EUA (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

A minissérie conta a inspiradora trajetória de Sarah Breedlove, uma mulher negra que, no início do século XX, revolucionou a indústria da beleza e se tornou a primeira milionária autônoma dos Estados Unidos. Seu império de cosméticos voltado para o cabelo afro não apenas mudou sua vida, mas também impactou a comunidade negra da época, criando oportunidades de emprego e promovendo a autoestima de muitas mulheres. Com Octavia Spencer como protagonista e atuações de Tiffany Haddish, Blair Underwood e Carmen Ejogo, a série combina drama histórico e representatividade. Com quatro episódios, a produção mergulha nos desafios de Madam C.J. Walker, sua rivalidade com outras empreendedoras do setor e os sacrifícios necessários para alcançar o sucesso. 4. Por Trás de Seus Olhos (2021) “Por Trás de Seus Olhos” leva o espectador a um suspense psicológico intrigante (Imagem: Reprodução digital | Netflix)