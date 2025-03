7 diferenças entre as raças pastor alemão e pastor belga malinois 

O pastor alemão e o pastor belga malinois compartilham semelhanças, mas são distintos em diversos aspectos (Imagem: Julia Malsagova | Shutterstock) / Crédito: EdiCase

Apesar de o pastor alemão e o pastor belga malinois compartilharem semelhanças, eles são raças distintas em diversos aspectos. À primeira vista, muitas pessoas podem confundi-los devido à coloração semelhante e ao perfil físico voltado para o trabalho. No entanto, ao observar com mais atenção, é possível perceber diferenças marcantes em características como comportamento, nível de energia, estrutura corporal e até mesmo a forma como interagem com seus tutores. Veja abaixo! 1. Origem e história Apesar das semelhanças, as duas raças surgiram em países diferentes e foram desenvolvidas para propósitos distintos. O pastor alemão teve sua origem na Alemanha no final do século XIX, quando Max von Stephanitz buscava um cão altamente inteligente e versátil para funções de pastoreio e trabalho. Seu foco estava na criação de um animal obediente, equilibrado e de fácil treinamento.

O pastor belga malinois é uma das quatro variedades do pastor belga, criado na região de Malines, na Bélgica, no mesmo período. Diferentemente do pastor alemão, o malinois sempre foi selecionado por sua resistência, velocidade e instintos de proteção. Com o tempo, a raça ganhou reconhecimento como um cão de trabalho excepcional, especialmente em funções policiais e militares.

2. Aparência física O pastor alemão tem um corpo mais robusto, com um dorso levemente inclinado para baixo em direção à cauda. Os machos medem entre 60 e 65 cm e pesam entre 30 e 40 kg, enquanto as fêmeas são um pouco menores. O pastor belga malinois, por outro lado, possui uma postura mais reta e uma estrutura mais leve e compacta. Seu corpo é magro e musculoso, ideal para agilidade e velocidade. Ele mede entre 58 e 66 cm e pesa entre 25 e 30 kg. O pastor alemão nasce com as orelhas caídas e, à medida que cresce, elas se tornam eretas (Imagem: Barat Roland | Shutterstock) 3. Orelhas Uma diferença visível entre as raças está no formato e na posição das orelhas. O pastor alemão nasce com as orelhas caídas e, à medida que cresce, elas se tornam eretas, geralmente por volta dos cinco a seis meses de idade. Elas são largas na base e levemente inclinadas para frente. O pastor belga malinois possui orelhas naturalmente eretas desde filhote, menores e mais pontiagudas do que as do pastor alemão. Além disso, são posicionadas mais próximas no topo da cabeça.

4. Pelagem A diferença na pelagem entre as raças é um fator importante para a identificação. O pastor alemão possui uma pelagem dupla, podendo ser curta ou longa, com subpelo denso que ajuda na proteção contra temperaturas extremas. Sua coloração varia entre preto e marrom, preto sólido ou até mesmo cinza. O pastor belga malinois tem uma pelagem curta e reta, de coloração fulvo com máscara preta no rosto. 5. Temperamento e comportamento Ambas as raças são inteligentes, leais e protetoras, mas seu comportamento no dia a dia é diferente. O pastor alemão é um cão mais equilibrado e versátil, sendo um excelente companheiro para a família. Ele tem uma personalidade calma e costuma se adaptar bem a diferentes ambientes, desde que receba treinamento adequado. O pastor belga malinois, por sua vez, é extremamente ativo e possui um instinto de trabalho muito forte. Ele está sempre alerta e pode ser mais desconfiado com estranhos. Se não receber estimulação física e mental suficientes, pode desenvolver comportamentos destrutivos e ansiedade.

O pastor belga malinois tem um nível de energia muito superior ao do pastor alemão (Imagem: Victoria Antonova | Shutterstock) 6. Nível de energia Embora ambas as raças precisem de exercícios regulares, o pastor belga malinois tem um nível de energia muito superior ao do pastor alemão. Ele precisa de longas sessões diárias de atividades físicas e mentais, como corrida, agility e treinamentos intensivos. O pastor alemão também é um cão ativo, mas tende a ser mais tranquilo dentro de casa após realizar seus exercícios. Ele se adapta melhor a rotinas familiares e não exige tanta intensidade em suas atividades, tornando-se uma opção mais acessível para tutores com menos tempo disponível.