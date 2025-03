6 dicas para escolher um bom psicólogo

Contudo, para que a psicoterapia se torne eficaz, é preciso que o paciente não minta para o terapeuta, saia da zona de conforto e colabore com o processo de forma geral. Outro ponto importante é a escolha do profissional que guiará o tratamento. Por isso, confira algumas dicas para escolher um psicólogo!

O primeiro passo é refletir sobre as razões que te levaram a buscar a psicoterapia. “Muitas vezes, pode haver um motivo disparador, como uma perda significativa, dificuldades em relacionamentos ou mesmo a necessidade de autoconhecimento . Ter consciência do que deseja abordar auxiliará a escolher o profissional mais adequado”, explica a psicóloga Camila Camaratta, sócia-fundadora da Associação Piera Aulagnier e membro associado da Federação Latino-Americana de Associações de Psicoterapia Psicanalítica e Psicanálise.

De acordo com Maria de Fátima Aquino, psicóloga clínica e especialista em relacionamentos e família, pode ser útil pedir indicações de psicólogos para amigos, familiares ou conhecidos. Afinal, a chance de indicarem alguém de confiança é maior. Além disso, é importante verificar as avaliações dos profissionais na internet.

Por sua vez, Camila Camaratta comenta que os valores da consulta devem estar alinhados com a renda ou com os meios de pagamento do paciente. “Muitos profissionais atendem por convênio ou conforme a renda familiar”, complementa.

O processo terapêutico demanda tempo e dinheiro. Por isso, Larissa Fonseca, psicóloga e doutoranda em ansiedade, depressão, estresse, sono e sexualidade feminina, recomenda dar preferência para consultórios próximos de casa ou que realize as sessões de forma on-line. Isso diminuirá as chances da terapia se tornar um fator estressante.

6. Priorize a compatibilidade

Após encontrar um profissional, o próximo passo é avaliar a primeira sessão com ele, considerando a compatibilidade. Conforme Maria de Fátima Aquino, os resultados do encontro inicial são muito importantes para o andamento do processo terapêutico. Afinal, o paciente dificilmente conseguirá se abrir com alguém que não tenha tido uma conexão.

Cuidados importantes

Outro ponto importante na escolha do psicólogo é o cuidado com os comportamentos do profissional. Um exemplo é a questão do sigilo. A psicóloga Maria de Fátima Aquino ressalta que o profissional não deve revelar para terceiros as informações compartilhadas na consulta (exceto em casos previstos por lei, como risco à morte).

“Ademais, fuja de práticas duvidosas, como prescrição ou indicação de medicamentos, já que essa é a função do psiquiatra. Tome cuidado também com as promessas milagrosas. Psicoterapia é um processo, e nenhum profissional sério promete cura rápida ou soluções mágicas”, acrescenta.