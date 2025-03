4 termos médicos utilizados no tratamento do câncer

1. Regressão

O Dr. Ramon Andrade de Mello explica que o conceito de regressão tem relação direta com o tamanho do tumor. “Então, quando há a diminuição do tumor ou da extensão da doença no corpo, falamos em regressão. Isso ocorre na maioria das vezes pelo tratamento. Há casos raríssimos de regressão espontânea com desaparecimento completo ou parcial de um tumor maligno”, explica.

2. Seguimento

De acordo com o especialista, o seguimento oncológico é o acompanhamento médico regular que um paciente deve fazer após o tratamento do câncer. “O objetivo é detectar a possibilidade de recidiva ou novos problemas. Essas consultas médicas regulares acontecem independentemente dos sintomas. O paciente passa por exames físicos e outros que podem incluir análises laboratoriais e de imagem”, diz.