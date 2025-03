4 dicas para recuperar a saúde após o Carnaval

Retomar hábitos saudáveis ajuda a recuperar o organismo após o Carnaval (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock) / Crédito: EdiCase

O Carnaval é um período de festa, diversão e, muitas vezes, excessos. Seja na alimentação, no consumo de bebidas, na rotina de sono ou na falta de exercícios, é comum que os dias de folia provoquem mudanças nos hábitos diários. Por isso, retomar uma rotina equilibrada após as festividades é essencial. Para ajudar a combater problemas comuns que surgem nesse período, como ressaca, inchaço e dores no corpo, especialistas compartilham dicas para recuperar o organismo no pós-Carnaval. Confira!

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora 1.Técnicas para melhorar a ressaca O abuso de bebidas alcoólicas durante o carnaval frequentemente resulta na temida ressaca. “O álcool, por causar uma desidratação importante, provoca uma sobrecarga do fígado, responsável por eliminar o excesso de álcool do sangue, e uma hipoglicemia do sistema nervoso central. Isso gera os sintomas característicos da ressaca, como dor de cabeça, enjoo, dor de estômago e mal-estar generalizado”, explica a endocrinologista Dra. Deborah Beranger, com pós-graduação em Endocrinologia e Metabologia pela Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro (SCMRJ).

A médica diz que redobrar a hidratação, ter uma boa noite de sono e investir em uma alimentação leve e balanceada são estratégias para fazer com que a ressaca passe mais rápido. Mas, em casos mais graves, com um desconforto mais acentuado, os medicamentos para ressaca podem ser utilizados. “Esses medicamentos geralmente contam com substâncias como a mepiramina, que tem ação antialérgica, o que, nesse caso, ajuda a diminuir o enjoo; o hidróxido de alumínio, que diminui o pH ácido do estômago, auxiliando assim na redução da azia; e o ácido acetilsalicílico e a cafeína, que têm ação analgésica para melhorar as dores de cabeça e no corpo”, destaca a médica. 2. Dicas para combater o inchaço Como durante o carnaval dormimos tarde e permanecemos muitas horas em pé, existe uma tendência à retenção de líquidos e inchaço, principalmente para pessoas com problemas de circulação, obesos, gestantes e portadores de pressão alta.

“Nesses casos, é possível adotar algumas estratégias para melhorar o desconforto e ajudar a reduzir o inchaço, como elevar as pernas no final do dia e fazer compressas frias com chá de camomila. Mas nunca escalde os pés ou realize qualquer tipo de compressa quente, pois essas podem causar dilatação dos vasos sanguíneos e agravar o quadro”, explica a cirurgiã vascular Dra. Aline Lamaita, membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. Porém, a especialista ressalta que, se o edema for frequente, persistente, unilateral ou associado a outros sintomas, como dor, coceira e vermelhidão, é fundamental procurar um cirurgião vascular. Depois de retirar a maquiagem é essencial hidratar a pele do rosto (Imagem: fizkes | Shutterstock)

3. Recuperando a saúde da pele A combinação de maquiagem, glitter, acúmulo de sujidades e excesso de exposição solar e álcool pode prejudicar a aparência e a saúde da pele, tornando-a mais opaca e ressecada. Então, após o período de folia, é importante redobrar os cuidados com a pele. “Ao chegar em casa, retire a maquiagem e lave bem o rosto. Uma ótima dica é usar um cleansing oil, que é capaz de remover até maquiagens à prova d’água e impurezas e pode ser utilizado em toda face, pescoço e região dos olhos. Complemente realizando uma limpeza com um sabonete líquido ideal para seu tipo de pele”, aconselha a dermatologista Dra. Paola Pomerantzeff, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Em seguida, a médica recomenda que você faça uso de máscaras faciais hidratantes e calmantes e utilize hidratantes específicos para o seu tipo de pele. “A hidratação tópica da pele após esse período é muito importante para recuperá-la da desidratação causada pela exposição solar e o consumo excessivo de álcool, o que prejudica a renovação celular e a textura. Prefira os hidratantes formulados com ácido hialurônico de baixo peso molecular, que penetra mais profundamente na pele e possui excelente capacidade de hidratação”, acrescenta a especialista.

É possível também potencializar a recuperação da pele por meio de estratégias como o uso de esfoliante, “que contém partículas granulares ou enzimáticas que ajudam a remover as células mortas da superfície da pele, deixando-a mais suave, luminosa e com aparência renovada. No entanto, é importante escolher um esfoliante delicado e adequado ao seu tipo de pele”, diz a Dra. Lilian Brasileiro, médica, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia. 4. Cuide dos joelhos Devido aos longos períodos em pé nos blocos, é comum chegarmos em casa sentindo dores no joelho, o que pode causar certa preocupação. Felizmente, segundo o Dr. Marcos Cortelazo, especialista em joelho e traumatologia esportiva e membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT), no geral, dores que ocorrem durante ou após a prática de atividade física e desaparecem espontaneamente não tendem a ser graves, pois, geralmente, trata-se de dor pós-esforço. “Imediatamente após o joelho começar a incomodar, é possível adotar medidas em casa para ajudar a aliviar os sintomas, como o princípio Rest-Ice-Compression-Elevation (RICE). Essa é uma primeira linha de defesa comum e pode ajudar a reduzir a dor aguda no joelho, além do inchaço e da inflamação que geralmente a acompanham, independentemente da causa”, explica o médico.