16 alimentos que ajudam a regular a pressão arterial no calor

Veja como o cuidado com a alimentação é fundamental para prevenir e controlar a hipertensão

Com o aumento global dos casos de hipertensão arterial, a conscientização sobre a importância da dieta na gestão da condição tornou-se essencial para promover a saúde e o bem-estar. A preocupação se intensifica em períodos de calor excessivo, como ocorre em diversas regiões do Brasil, já que a temperatura ambiente pode influenciar significativamente a pressão arterial.

De acordo com a docente da Faculdade Anhanguera de Rio Grande, Nathália Salomão, mestre em nutrição e alimentos, o calor provoca a dilatação dos vasos sanguíneos, um processo conhecido como vasodilatação. “A vasodilatação reduz a resistência ao fluxo sanguíneo, o que pode levar a uma diminuição da pressão arterial. Além disso, em climas quentes, a perda de líquidos através do suor pode levar à desidratação, que resulta na perda do volume sanguíneo, alteração da pressão, aumento da frequência cardíaca, estresse térmico, entre outros pontos”, alerta.