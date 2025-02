Entenda a importância do livro didático na educação

Em 27 de fevereiro é celebrado o Dia Nacional do Livro Didático, destacando a importância desse material na educação. Os livros didáticos auxiliam no aprendizado das crianças, organizando o conhecimento de forma clara e acessível. Eles não só oferecem informações atualizadas, mas também estimulam o pensamento crítico, a criatividade e a independência dos alunos. Presentes tanto em escolas públicas quanto particulares, são essenciais para o desenvolvimento dos estudantes em diferentes fases da aprendizagem.

De acordo com dados do Ministério da Educação (MEC), a ampliação do investimento no Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD) chegou a R$ 2,1 bilhões em 2024, valor 79% maior do que foi investido para o ano letivo de 2023, segundo levantamento do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), autarquia vinculada ao MEC. Durante o ano letivo de 2024, o programa distribuiu 194,6 milhões de exemplares, visando atender mais de 31 milhões de estudantes em todo o país.