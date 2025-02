8 receitas de tortas salgadas sem glúten

Torta de frango com milho-verde (Imagem: Stela Handa | Shutterstock) / Crédito: EdiCase

A torta é uma opção versátil e saborosa para saciar a fome a qualquer hora do dia, seja no café da manhã, no almoço, no lanche da tarde ou no jantar. Com uma grande variedade de recheios, ela agrada a diferentes paladares e pode ser adaptada para atender às necessidades alimentares de cada pessoa. Para quem tem intolerância ao glúten, é possível preparar versões sem farinha de trigo, utilizando alternativas como farinhas de arroz e de amêndoas, garantindo uma refeição leve, nutritiva e acessível. A seguir, confira 8 receitas salgadas de tortas sem glúten!

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Torta de frango com milho–verde Ingredientes Massa

1 1/2 xícara de chá de farinha de arroz

2 ovos

1/2 xícara de chá de amido de milho

1 colher de café de sal

1/2 xícara de chá de azeite

1 gema de ovo para pincelar

Azeite para untar

Farinha de arroz para enfarinhar Recheio 1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

250 g de peito de frango sem osso, cozido e desfiado

1 colher de sopa de amido de milho

300 ml de caldo de frango

2 xícaras de chá de milho-verde

1 xícara de chá de cenoura ralada

Sal, azeite e cheiro-verde picado a gosto Modo de preparo Massa Em um recipiente, coloque todos os ingredientes da massa e misture até obter uma massa homogênea. Divida a massa em duas partes iguais, disponha uma delas sobre uma assadeira (com fundo removível) untada com azeite e enfarinhada com farinha de arroz, cobrindo o fundo e as laterais. Reserve.

Recheio Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o frango desfiado, o amido de milho e o caldo de frango e cozinhe por 10 minutos, mexendo sempre. Junte o milho-verde, a cenoura e o cheiro-verde e mexa para incorporar. Tempere com sal e desligue o fogo. Montagem

Com a ajuda de uma colher, coloque o recheio sobre a massa e espalhe bem. Cubra com o restante da massa e pressione as laterais para fechar. Pincele com o ovo e leve ao forno preaquecido a 200 °C até dourar. Sirva em seguida. Torta rústica de batata-doce e ricota Ingredientes Massa 1 xícara de chá de batata-doce cozida e amassada

cozida e amassada 1/2 xícara de chá de farinha de arroz

1/4 de xícara de chá de azeite de oliva

1 colher de chá de sal

1 colher de sopa de semente de chia

1 colher de chá de fermento químico em pó

Azeite para untar Recheio

1 xícara de chá de ricota amassada

1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado

2 ovos

1 xícara de chá de tomate-cereja cortado ao meio

1/4 de xícara de chá de azeitonas pretas picadas

1 colher de sopa de orégano seco

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto Modo de preparo Massa Em uma tigela, misture a batata-doce, a farinha de arroz, o azeite, o sal e a chia até formar uma massa homogênea. Adicione o fermento e misture delicadamente. Forre com a massa uma forma de aro removível untada com azeite, pressionando bem para cobrir o fundo e as laterais. Reserve. Recheio