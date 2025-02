7 raças de cachorro pequenas e peludas

Raças pequenas e peludas são bastante procuradas por quem busca um companheiro (Imagem: SubertT | Shutterstock) / Crédito: EdiCase

Os cachorros estão entre os animais de estimação mais presentes nos lares brasileiros – são 58,1 milhões, segundo o Censo Pet do Instituto Pet Brasil (IPB) –, sendo considerados verdadeiros membros da família. Seu favoritismo se deve a diversos fatores, como a lealdade, a capacidade de adaptação a diferentes ambientes e o forte vínculo afetivo que criam com seus tutores. Além disso, a diversidade de raças permite que cada pessoa encontre um companheiro com características compatíveis ao seu estilo de vida. Entre os cachorros mais procurados, os de pequeno porte com pelagem longa e abundante ocupam um lugar especial no coração de muitos tutores.

Eles encantam não apenas por sua aparência fofa, mas também por suas personalidades cativantes, que variam entre brincalhões, dóceis e independentes. Veja abaixo!

1. Shih tzu Pequeno e encantador, o shih tzu tem pelagem longa e sedosa, além de um temperamento dócil e afetuoso (Imagem: RumiSYada | Shutterstock) Originário do Tibete, o shih tzu é uma raça com forte ligação à realeza chinesa, onde era tratado como um cão sagrado. Possui uma pelagem longa e sedosa, que pode apresentar diversas cores. Seu tamanho varia entre 20 e 28 cm, com peso de 4 a 7 kg. É conhecido por sua personalidade afetuosa e tranquila, sendo um excelente companheiro para famílias e pessoas que moram em apartamentos. 2. Lhasa apso Originário do Tibete, o lhasa apso é independente e leal ao tutor (Imagem: Ricantimages | Shutterstock)

Também originário do Tibete, o lhasa apso era utilizado como cão de guarda nos templos budistas. Sua pelagem é densa, longa e lisa, que pode apresentar diversas cores. Essa raça mede entre 25 e 28 cm e pesa de 5 a 8 kg. Apesar da aparência dócil, tem uma personalidade independente e desconfiada com estranhos. É um cão leal e alerta, que mantém sempre um instinto protetor. 3. Lulu da pomerânia (spitz alemão anão) O lulu da pomerânia se destaca pelo pelo volumoso e pela personalidade animada e brincalhona (Imagem: Erika.Mendes | Shutterstock) O lulu da pomerânia é uma das raças mais pequenas e peludas do mundo, descendente de cães de trenó da região da Pomerânia, entre Alemanha e Polônia. Sua pelagem é densa, volumosa e macia. Com altura entre 18 e 30 cm e peso de 1,3 a 3,2 kg, esse pequeno cachorro é cheio de energia e personalidade, que adora brincar e participar das atividades da casa.

4. Maltês Alegre e companheiro, o maltês adora carinho e não lida bem com longos períodos sozinho (Imagem: Tanya Dol | Shutterstock) O maltês é uma raça antiga, originária da região do Mediterrâneo, conhecida por sua elegância e pelagem branca e sedosa. Mede entre 20 e 25 cm e pesa de 3 a 4 kg. Seu pelo é longo e fino. Com personalidade dócil e afetuosa, é um excelente cão de companhia. Ele gosta de estar sempre por perto do tutor e não lida bem com a solidão. 5. Yorkshire terrier Destemido e cheio de energia, o yorkshire terrier combina tamanho compacto com grande personalidade (Imagem: SasaStock | Shutterstock)

Originário da Inglaterra, o yorkshire terrier foi desenvolvido para caçar pequenos roedores nas fábricas têxteis do século XIX. Sua pelagem longa, fina e sedosa apresenta uma coloração azul e dourada, que se torna mais intensa com o tempo. Mede entre 15 e 23 cm e pesa até 3,2 kg. Apesar do tamanho pequeno, tem uma personalidade destemida e energética. É um cão corajoso, leal e muito ativo, que gosta de explorar novos ambientes. 6. Bichon frisé Adaptável e cheio de vida, o bichon frisé adora interagir e se dá bem com crianças e outros animais (Imagem: Matthew Nichols1 | Shutterstock) O bichon frisé tem origem no Mediterrâneo e se destaca por sua pelagem branca, encaracolada e extremamente macia. Seu tamanho varia entre 23 e 30 cm, com peso de 5 a 10 kg. Com temperamento alegre e sociável, é um excelente cão para famílias. Ele é brincalhão, adora interagir com crianças e se dá bem com outros animais. Além disso, é bastante adaptável a diferentes estilos de vida e pode viver confortavelmente em apartamentos.