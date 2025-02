6 benefícios da acerola para a saúde e como usá-la

Natural das regiões tropicais das Américas, essa superfruta tem grande potencial para ajudar no equilíbrio do organismo

Muitas infecções são causadas por bactérias e outros microrganismos que podem comprometer a saúde. Por isso, alimentos com propriedades antimicrobianas são aliados na prevenção de doenças. O estudo “Propiedades bioactivas de frutas tropicales exóticas y sus beneficios a la salud“, publicado no Archivos Latinoamericanos de Nutrición, realizou uma revisão sistemática sobre os compostos bioativos presentes em frutas tropicais exóticas, incluindo a acerola, e seus potenciais efeitos à saúde.

A acerola (Malpiguia emarginata) é uma fruta tropical pequena no tamanho, mas gigante em potencial para a saúde. Natural das regiões tropicais das Américas e, quando madura, bem vermelha, ela se adaptou perfeitamente ao solo brasileiro, tornando o país um dos maiores produtores e exportadores do mundo. Por ser amplamente cultivada no Brasil, é encontrada com facilidade e consumida de diversas formas. A seguir, confira alguns dos benefícios de incluí-la na alimentação!

A pesquisa apontou que os compostos bioativos da acerola demonstraram atividade antimicrobiana em testes laboratoriais (in vitro e in vivo). Esse efeito pode contribuir para a inibição do crescimento de microrganismos prejudiciais, mas mais estudos são importantes para precisar doses seguras para humanos.

2. Fonte excepcional de vitamina C

A deficiência de vitamina C leva a problemas como fadiga, imunidade baixa e até escorbuto. Como o corpo humano não produz essa vitamina, é essencial obtê-la por meio da alimentação. A acerola é uma das fontes naturais mais ricas em ácido ascórbico, com um teor que varia entre 1000 e 4500 mg/100 g de fruta, o que equivale a 50 a 100 vezes mais do que o encontrado em laranjas e limões.

Inclusive, o estudo “Absorption and excretion of ascorbic acid alone and in acerola (Malpighia emarginata) juice: comparison in healthy Japanese subjects“, publicado na Biological and Pharmaceutical Bulletin, investigou a biodisponibilidade do ácido ascórbico em jovens japoneses saudáveis após a ingestão de ácido ascórbico comercial e suco de acerola.

Os resultados mostraram que, após o consumo do suco de acerola, os níveis de ácido ascórbico no sangue foram mais altos do que quando ingerido na forma sintética, enquanto a eliminação pela urina foi menor. Isso sugere que algum componente do suco de acerola ajuda o corpo a absorver melhor a vitamina C e a reter uma quantidade maior dela.