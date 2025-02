Veja como definir a carga ideal para o ganho de massa muscular

O desejo de ganhar massa muscular pode levar muitas pessoas a acreditarem que quanto mais peso, melhor. No entanto, a experiência de Kristina Schmidt mostra que essa lógica tem seus riscos. A jovem fitness de 24 anos sofreu uma fratura no quadril ao tentar executar a elevação pélvica com 140 kg sem a técnica adequada. O resultado? Dor intensa, afastamento dos treinos e um alerta sobre a importância da execução correta dos exercícios. Se a meta é o crescimento muscular, saber equilibrar carga, volume e execução é essencial para evitar lesões e garantir evolução contínua.

Existe carga ideal?

De acordo com o personal trainer e educador físico Tauan Gomes, não existe uma “carga ideal” para o peso, mas é possível encontrá-la com segurança. “Antes, é importante diferenciar a carga de aquecimento da carga de trabalho. No aquecimento, o foco é preparar o corpo, ativar as articulações e o movimento com segurança, usando mais repetições e menor intensidade”.