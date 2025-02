Veja como manter a pele do rosto saudável no verão

O verão é uma estação que exige atenção redobrada com a pele, especialmente a do rosto, que fica mais exposta ao sol e ao calor intenso. A alta incidência dos raios solares pode estimular a produção excessiva de melanina, favorecendo o surgimento de manchas, além de aumentar a oleosidade da pele, o que pode resultar em acne. Além disso, a radiação ultravioleta acelera o processo de envelhecimento, contribuindo para a perda de colágeno e o aparecimento de rugas e linhas de expressão.

Uso correto do protetor solar

A reaplicação do protetor solar no rosto é crucial para garantir a proteção adequada. “Quem está ao ar livre deve reaplicar o produto a cada duas horas, devido ao suor e até o contato com a água. Já em ambientes fechados, a reaplicação pode ocorrer a cada quatro ou seis horas”, orienta Alice Rosa, professora de Biomedicina da UniSociesc. Ela ressalta que todas as áreas expostas ao sol devem receber protetor solar.