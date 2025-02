Em um liquidificador, coloque o abacate, a banana, o leite desnatado e as folhas de hortelã e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione as pedras de gelo e bata para triturar. Sirva em seguida.

As vitaminas caseiras são ótimas opções para consumir após o treino, pois fornecem os nutrientes necessários para a recuperação muscular e o ganho de massa. Preparadas com ingredientes naturais, elas ajudam a repor a energia gasta durante os exercícios e a estimular a regeneração das fibras musculares. Por isso, a seguir, confira 8 vitaminas para o pós-treino para ganhar massa muscular!

Vitamina de mamão com aveia e canela

Ingredientes

200 ml de leite desnatado gelado

Polpa de 1 mamão

1 colher de sopa de flocos de aveia

1 colher de café de canela em pó

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o mamão, o leite e a canela e bata até obter uma consistência homogênea. Junte os flocos de aveia e bata para incorporar. Sirva em seguida.

Vitamina de kiwi

Ingredientes

2 kiwis descascados e picados

descascados e picados 1/2 xícara de chá de leite desnatado gelado

2 colheres de sopa de farinha de aveia

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque os kiwis e o leite e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione a farinha de aveia e bata para incorporar. Sirva em seguida.

Vitamina de frutas vermelhas

Ingredientes

1 xícara de chá de frutas vermelhas congeladas

congeladas 1/2 banana descascada e cortada em rodelas

1/2 xícara de chá de iogurte natural

1/2 xícara de chá de leite desnatado

1 colher de sopa de sementes de chia

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque as frutas vermelhas, a banana, o iogurte, o leite e as sementes de chia e bata até obter uma mistura homogênea. Adicione as pedras de gelo e bata para triturar. Sirva em seguida.