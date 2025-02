7 receitas leves com quinoa para os dias quentes

Tabule de quinoa com salmão (Imagem: Iryna Melnyk | Shutterstock) / Crédito: EdiCase

A quinoa, um grão rico em cálcio, zinco, vitaminas, fibras e proteínas essenciais para a saúde do corpo, é perfeita para compor uma dieta equilibrada, especialmente no verão. Leve, combina com receitas refrescantes e ainda favorece a prevenção e o tratamento de obesidade, doenças cardiovasculares e hipertensão arterial. Por isso, confira 7 receitas saborosas e nutritivas com quinoa para inserir no seu cardápio neste verão!

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Tabule de quinoa com salmão Ingredientes 1 xícara de chá de quinoa

1 l de água

200 g de filé de salmão cozido e desfiado

cozido e desfiado 8 tomates-cerejas cortados ao meio

5 g de cebolinha picada

1 pepino japonês cortado em cubos

Suco de 1 limão

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto Modo de preparo Em um recipiente, coloque o salmão e tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em uma panela, coloque a quinoa, cubra com a água e leve ao fogo médio para cozinhar até os grãos ficarem macios. Desligue o fogo, escorra a água e espere esfriar. Em uma panela, aqueça o azeite e frite o salmão até dourar. Após, transfira a quinoa para um recipiente, adicione os tomates-cereja, a cebolinha e o pepino e misture bem. Acrescente o salmão e tempere com sal, suco de limão e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.

Panqueca de quinoa com banana Ingredientes 1 xícara de chá de quinoa cozida

1 banana madura amassada

2 ovos

1/2 xícara de chá de leite vegetal

1 colher de chá de essência de baunilha

1 colher de chá de canela em pó

1 colher de sopa de mel

1 colher de chá de fermento químico

Óleo de coco para untar Modo de preparo Em um recipiente, misture a quinoa, a banana, os ovos, o leite, a essência de baunilha, a canela e o mel. Mexa bem até obter uma massa homogênea. Acrescente o fermento e misture delicadamente. Em fogo médio, aqueça uma frigideira untada com óleo de coco e despeje pequenas porções da massa, dourando dos dois lados. Sirva em seguida. Salada de quinoa com pepino e hortelã Ingredientes 1 xícara de chá de quinoa

2 xícaras de chá de caldo de legumes

1 pepino japonês picado

japonês picado 1 colher de sopa de cebolinha picada

2 tomates sem sementes e picados

2 colheres de sopa de salsa picada

1 colher de sobremesa de hortelã picada

Sal, pimenta-do-reino moída, azeite e suco de limão a gosto Modo de preparo Em uma panela, coloque a quinoa e o caldo de legumes e leve ao fogo médio para cozinhar até os grãos ficarem macios. Desligue o fogo, escorra a água e reserve. Em um recipiente, coloque o restante dos ingredientes (pepino, cebolinha, tomates, salsa, hortelã, pimenta-do-reino, azeite e suco de limão) e misture bem. Adicione a quinoa e mexa para incorporar. Leve à geladeira para gelar e sirva em seguida. Abobrinha recheada com quinoa Ingredientes 2 abobrinhas italianas

italianas 1/3 de xícara de chá de quinoa

2/3 de xícara de chá de água quente

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e picados

1 colher de sopa de curry em pó

1/2 xícara de chá de cenoura descascada e ralada

1/2 xícara de chá de ervilha fresca

Azeite, sal, orégano, azeite, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto Modo de preparo Em água corrente, lave as abobrinhas, seque-as e, com a ajuda de uma faca, corte as pontas e depois corte ao meio, no sentido vertical. Com o auxílio de uma colher, retire a polpa e disponha o vegetal sobre uma assadeira untada com azeite. Tempere com sal, orégano, pimenta-do-reino e azeite e leve ao forno preaquecido a 210 °C por 20 minutos. Desligue o forno e reserve.

Em uma panela, coloque a quinoa, cubra com a água e leve ao fogo médio para cozinhar até os grãos ficarem macios. Desligue o fogo e escorra a água. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente a cebola e o alho e doure. Junte o curry e refogue por 1 minuto. Depois, disponha a quinoa, a cenoura, a ervilha, o sal e o cheiro-verde e misture bem. Desligue o fogo e, com a ajuda de uma colher, recheie as abobrinhas com a mistura. Sirva em seguida. Cookie de quinoa com chocolate (Imagem: Viktor1 | Shutterstock) Cookie de quinoa com chocolate Ingredientes 1 1/2 xícara de chá de quinoa

1 xícara de chá de óleo de coco

1/2 xícara de chá de mel

2 ovos

1 colher de chá de essência de baunilha

2 xícaras de chá de farinha de trigo integral

1 colher de chá de sal

1 colher de chá de bicarbonato de sódio

1 xícara de chá de chocolate em pó

em pó 300 g de gotas de chocolate 70% cacau

Óleo de coco para untar Modo de preparo Em um recipiente, coloque o óleo de coco e o mel e misture bem. Adicione os ovos e a essência de baunilha e mexa para incorporar. Acrescente a farinha de trigo integral, o chocolate em pó, a quinoa, o bicarbonato de sódio e o sal. Misture até obter uma consistência homogênea. Após, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa, modele no formato de uma bolinha, achate com as mãos e disponha sobre uma assadeira untada com óleo de coco.